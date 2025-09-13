Sudáfrica inflige a los All Blacks su mayor derrota como locales

Imperial, la vigente campeona mundial Sudáfrica derrotó a Nueva Zelanda por 43-10 en la cuarta jornada del Rugby Championship, infligiendo a los All Blacks su mayor derrota como locales, este sábado en Wellington.

Los Springboks se tomaron la revancha de la derrota por 24-17 hace una semana en Auckland y ponen el Rugby Championship al rojo vivo, con todos los equipos participantes igualados a dos victorias, luego de que Argentina derrotase a Australia por 28-26 en Sídney.

Nueva Zelanda, que nunca había perdido por más de 15 puntos como local, encajó seis tries de los Springboks y sólo lograron convertir uno.

Especialmente humillante para los neozelandeses fue la segunda parte, cuando encajaron un parcial de 36-0.

Además de la victoria, Sudáfrica recupera el número 1 en el ranking de World Rugby.

A falta de dos jornadas para el final, Australia mantiene el liderato con 11 puntos (gracias a los puntos de bonificación), Sudáfrica y Nueva Zelanda cuentan con 10 unidades y Argentina tiene 9.

Los Pumas deberán jugar sus próximos dos partidos contra Sudáfrica; el 27 de septiembre en Durban y el 4 de octubre recibirán como locales a los Springboks en Twickenham, el templo del rugby inglés.

Los All Blacks, por su parte, recibirán a sus vecinos australianos en Auckland y la última jornada visitarán a los Springboks en Perth.