Sudáfrica vence 24-13 a los Pumas de Argentina en amistoso previo al Mundial

Con una gran segunda mitad el seleccionado sudafricano de rugby, los Springboks, venció a su similar de Argentina, los Pumas, por 24-13 (parcial 3-10), en un encuentro amistoso de preparación para el Mundial Francia-2023, jugado el sábado por la tarde en el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires.

Por el lado de los Pumas, Gonzalo Bertranou (22) apoyó el único try, convertido por Emiliano Boffelli, que además señaló dos penales (37 y 52).

Para los Springboks hubo sendos tries de Mapimpi (41) y Moodie (45), con una conversión y cuatro penales de Manie Libbok (16, 59, 67 y 72).

Este cotejo fue el desquite del partido jugado la semana pasada por la última fecha del Championship, entonces con triunfo ajustado de los 'Boks' por 22-21 en el Ellis Park de Johannesburgo.

Mientras los Pumas se fueron preocupados por una tarea de mayor a menor, Nienaber realizó varias pruebas en el equipo africano, renovado casi por completo respecto del que disputó el partido ante los Pumas la semana pasada.

El cotejo tuvo un arranque accidentado, porque en una de las primeras acciones Santiago Chocobares chocó su cabeza contra la cadera de Manie Libbok y debió salir por el protocolo de conmoción, reemplazado por Matías Moroni.

Sudáfrica dominó territorio y balón con mayor frecuencia en la primera parte, pero falló casi todas sus oportunidades, incluidas un par de ocasiones que llegó al ingoal argentino, pero Wiese primero y Kleyn después apoyaron la pelota sobre un jugador adversario.

Tampoco tuvo un buen comienzo Manie Libbok, que sólo pudo anotar uno de los tres penales que tuvo en la primera parte, dos de ellos desde posiciones muy accesibles para convertir.

Del otro lado, los Pumas se mostraron sólidos en defensa en la primera parte, más allá de conceder varios penales, y cuando tuvieron su oportunidad, no fallaron y anotaron el primer try, en un penal que Gonzalo Bertranou jugó rápido y apoyó ante una Sudáfrica sorprendida.

Terminó bien Argentina la etapa inicial con un penal de Boffelli que le permitía tomar distancia (10-3), pero Sudáfrica, incluso con uno menos porque Franco Mostert había sido amonestado (36), arrancó en gran forma la segunda mitad y en apenas cinco minutos anotó dos tries, ante unos Pumas que parecieron desconcertados en ese tramo.

Apenas iniciado el complemento, el equipo visitante jugó rápido por la izquierda y Mapimpi avanzó pegado a la línea para apoyar por primera vez en el ingoal argentino, y enseguida, a la salida de un ruck, Libbok colocó un gran pase paralelo para Canan Moodie, que escapó solo por la derecha para que Sudáfrica pasara al frente en la cuenta.

Decayó notoriamente el rendimiento de Argentina, que no logró sostener el juego intenso de la primera parte. En frente Sudáfrica presionó y ahogó para dejar sin reacción a la formación albiceleste, que casi no logró acercarse a las 22 yardas visitantes, mientras que los Boks lograron escaparse en el resultado con varios penales.

"Nuestro partido no fue bueno, no marcamos los puntos que teníamos que hacer. Hay muchas cosas para mejorar, pero es mejor que esto pase ahora y no en unas semanas [en el Mundial]", evaluó el capitán argentino, Julián Montoya.

"Hay que analizar lo que pasó, pero el bache [bajón] que tuvimos fue grande", remarcó Montoya.

En la segunda parte ingresó en Argentina el histórico Agustín Creevy, primer jugador en la historia de los Pumas en alcanzar los 100 caps con la camiseta albiceleste.

Así formaron los equipos:

Argentina: Thomas Gallo, Julián Montoya (c), Francisco Gómez Kodela - Pedro Rubiolo, Tomás Lavanini - Pablo Matera, Santiago Grondona, Juan Martín González - Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras - Emiliano Boffelli, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Santiago Cordero - Martín Bogado. Entrenador Michael Cheika. Ingresaron: Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Facundo Isa, Lautaro Bazán Vélez, Guido Petti, Tomás Albornoz y Matías Moroni.

Sudáfrica: Trevor Nyakanye, Bongi Mbonambi, Thomas du Toit - Jean Kleyn, Marvin Orie - Deon Fourie, Franco Mostert, Jasper Wiese - Cobus Reinach, Manie Libbok - Makazole Mapimpi, Adré Esterhuizen, Lukhanyo Am, Canan Moodie - Damian Willemse. Entrenador: Jacques Nienaber. Ingresaron: Joseph Dweba, Gerhard Steenekamp, Vincente Koch, Jean-Luc Du Preez, Evan Roos, Herchel Jantjies, JesseKriel y Kurt-Lee Arendse.

Árbitro: Nika Amashukeli (Georgia)

Amonestado: Franco Mostert (36)

Estadio: José Amalfitani