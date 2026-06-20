Suecia y la magia de Potter desafían a unos Países Bajos obligados a golpear

Revitalizada por la propuesta de su DT, Graham Potter, y la goleada 5-1 en su debut ante Túnez, Suecia desafía a unos Países Bajos heridos tras empatar con Japón, en un duelo de élite por el liderazgo del Grupo F del Mundial 2026.

Los neerlandeses llegan a Houston, Texas, con solo un punto, tras haber desperdiciado su ventaja en dos ocasiones contra los Samuráis Azules y terminar igualando 2-2 en su estreno.

Por otro lado, Suecia goleó y de paso desencadenó la destitución del seleccionador de Túnez, Sabri Lamouchi.

"Es un buen comienzo para nosotros, pero no hay nada más que decir", declaró tras al triunfor el inglés Graham Potter.

"Queremos dar un buen espectáculo. Queremos jugar bien. Queremos ganar, por supuesto. Nos enfrentamos a un rival de primer nivel. Va a ser un partido fantástico, una ocasión fantástica", sostuvo en tanto este viernes en conferencia de prensa en el Houston Stadium, donde se disputa el duelo el sábado a las 12H00 locales (17H00 GMT).

Países Bajos aparece en el Top Ten de la élite futbolística mundial, mientras que Suecia se ubica en torno al puesto 35, con un talento reforzado por figuras de la Premier League, la más competitiva del mundo.

- Bajas en la Oranje -

Contra Japón, ocho de los once titulares neerlandeses eran jugadores de la liga inglesa.

En la defensa estuvo el capitán, Virgil van Dijk (Liverpool), acompañado en el centro por Jan Paul van Hecke (Tottenham) y apoyado por la izquierda por su ahora compañero de equipo Micky van de Ven. En el arco, Bart Verbruggen (Brighton).

Se espera que esta línea defensiva, a la que se sumaría el lateral derecho del Inter de Milán, Denzel Dumfries, esté frente a Suecia.

En el mediocampo, la Oranje llega con bajas.

"Hubo una colisión que le provocó una leve conmoción cerebral a Quinten (Timber), por lo que no jugará este partido. Después de este partido es posible que esté listo", dijo el seleccionador neerlandés, Ronald Koeman, en conferencia de prensa el viernes. Otra lesión también aqueja a Frenkie de Jong, quien quedó en duda.

La Blagult, por su parte, que ya entrenaba este viernes en el estadio del Houston Dynamo, de la MLS, debe salir con sus artilleros Alexander Isak (Liverpool) y Viktor Gyökeres (Arsenal).

"Creo que somos conscientes de las cualidades que tenemos en esas posiciones de ataque. Nuestro reto es crear un equipo lo suficientemente equilibrado y que funcione bien para que esos jugadores puedan ser ellos mismos y disfrutar del fútbol. Creo que, si lo consiguen, (Isak y Gyökeres) serán una amenaza", sostuvo Potter.

- Duelos aparte -

El encuentro traerá, además, duelos aparte: la jerarquía defensiva de van Dijk, dominante en juego aéreo, lectura y anticipación, frente a su compañero en el Liverpool Alexander Isak, rápido, efectivo y dispuesto a ganar las espaldas del rival.

"Es un defensa central increíble. Lleva jugando a un nivel altísimo durante muchos años y ha sido, y sigue siendo, uno de los mejores del mundo en esa posición", dijo este viernes Victor Lindelöf sobre van Dijk.

En el ataque de la Oranje, Cody Gakpo pondrá a trabajar su astucia para romper la estructura cerebral de la defensa de Lindelöf.

Potter se lució ante Túnez con su planteamiento ofensivo. Los hombres de Koeman deberán cuidarse de Isak y Gyökeres, autores de un gol cada uno frente a Túnez, si no quieren que la clasificación se les complique más.

"No nos asustamos. Por supuesto que son grandes jugadores. Rindieron muy bien contra Túnez. Tienen mucha velocidad. Son fuertes. Así que nos centraremos en ellos. Les prestaremos atención. Pero también tenemos que centrarnos en todo el equipo sueco (...) Esperemos ganarles mañana", agregó Koeman.