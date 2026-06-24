Suiza gana 2-1 a Canadá y pasa a 16avos del Mundial como primera del Grupo B

Suiza selló este miércoles su boleto a los 16avos del Mundial 2026 como primera del Grupo B al vencer a la anfitriona Canadá por 2-1 en Vancouver.

Invicta con siete puntos, la Nati pasa a las rondas eliminatorias por cuarta edición consecutiva, desde Brasil 2014.

Los Canucks de Jesse Marsch, por su parte, quedaron segundos con cuatro puntos, los mismos que Bosnia-Herzgovina pero con mejor diferencia de goles, lo que les condena a trasladarse a Estados Unidos para disputar los dieciseisavos de final.

Rubén Vargas (46') y el prometedor Johan Manzambi (57') marcaron los goles del combinado helvético, dirigido por Murat Yakim, mientras que Promise David descontó para los anfitriones (76') nada más ingresar desde el banquillo.

Los suizos esperan rival para el viernes 3 de julio en el mismo estadio de Vancouver ante uno de los ocho mejores terceros.

- Hazaña de Canadá -

Canadá, que pese a la derrota logró la gesta histórica de superar por primera vez la fase de grupos de un Mundial, tras no poder lograrlo en México 1986 y Catar 2022, gozará de menos descanso para afrontar los dieciseisavos.

Los Canucks abrirán la segunda ronda el domingo en el SoFi Stadium en Los Ángeles, ante el segundo del Grupo A, que se define la noche del miércoles.

"Queríamos proseguir llevados por la energía que reina aquí en Canadá. Hay un sentimiento de decepción. Pero estamos exactamente donde queríamos estar; en la fase de eliminación directa", declaró Jesse Marsch, quien aventuró que Alphonso Davies, lesionado desde el inicio del Mundial, "estará en principio para el próximo partido".

Antes del comienzo del juego, el centrocampista local Ismael Koné ingresó al campo en silla de ruedas tras sufrir una fractura en una pierna en la goleada 6-0 de Canadá sobre Catar la semana pasada y recibió una ovación de pie de los espectadores en el BC Place de Vancouver.

Los dos equipos llegaban al duelo virtualmente clasificados a dieciseisavos merced a su favorable diferencia de goles, y por ello, con una presión en principio menos asfixiante.

Ello tuvo reflejo en un primer tiempo con escasas ocasiones y sin que se moviese el marcador inicial.

Pero a la vuelta de vestuarios, el joven del Friburgo Manzambi, de 20 años, siguió ganando puntos para ser considerado una de las revelaciones del Mundial 2026.

Primero sirvió para el gol de Vargas y después aprovechó una serie de errores de la zaga local y del arquero Maxime Crépeau para subir el 2-0 al marcador con su tercer gol en este Mundial.

Tras el 2-1, los canadienses rozaron la igualdad en un par de jugadas de balón parado en el tramo final, pero Suiza resistió y se quedó con el liderato del grupo.

Bosnia-Herzegovina, por su parte, se aseguró el tercer lugar del Grupo B al vencer 3-1 a Catar y deberá esperar con nervios para saber si sus cuatro puntos bastan para prolongar su estancia en el Mundial 2026.