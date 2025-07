Supera la adversidad

La bocatoreña Ashley Castillo tenía que defender su corona en el ajedrez nacional. No hubo bloqueos de calles, ni Estado de Urgencia ni protestas en Bocas del Toro que lograron impedir que la joven, junto a su madre (Anabel Beitia), viajara a Ciudad de Panamá para competir en el Nacional Absoluto y Femenino 2025 de ajedrez, organizado por la Federación Panameña de Ajedrez (FPA).

En el evento, realizado en el Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz, del 24 al 29 de junio pasado, la jugadora de 15 años volvió a conquistar la rama femenina.

“Este año, Ashley se convirtió en bicampeona”, dijo la madre de la atleta. En 2024, con sus 14 años, ganó el título de la campeona nacional de ajedrez más joven de la historia de Panamá, pero este año, tuvo un reto adicional. Sumado a la lucha en el tablero, tuvo que sortear las manifestaciones y cierre de vías en Bocas del Toro para llegar a tiempo al torneo.

“Nosotros salimos de casa, en Finca 6, en Changuinola, el sábado 21 [de junio], como a las 11:00 a.m., hacia Sixaola, en bus con dirección a San José [Costa Rica] y de allí tomar otro bus a Paso Canoas. Luego descansamos en la casa de un familiar en Bugaba [Chiriquí]. Para el lunes [23], viajamos de David hacia Panamá, en avión”, añadió la mamá de la ajedrecista.

“Salimos en pleno decreto [de Estado de Urgencia] y gracias a una lluvia pudimos pasar a Sixaola. En Finca 6, en el área donde vivimos, estuvimos como a 3 kilómetros de la situación, así que no estuvimos involucrados, además ya nos habíamos ido hacia la capital”, agregó Beitia.

“Ya después del torneo, teníamos un ticket aéreo para este lunes, de Changuinola a Panamá, pero no se pudo utilizar, pues el aeropuerto no está habilitado para recibir los vuelos comerciales. Como salimos por Sixaola, pudimos hacer el canje del boleto para ir a Isla [Colón], en la que llegamos como a las 6:30 p.m., pero nos tuvimos que quedar allí, pues no había lanchas, y salimos hoy [ayer, martes] y llegamos a casa como a las 10:00 a.m. Ella está en clases virtuales en una escuela particular y retoma mañana [hoy] esas clases, pues la escuela también regresa su actividad”, indicó.

Por su parte, Luis Esquivel Golcher, presidente de la FPA, afirmó que “nosotros siempre la hemos apoyado. Como presidente y como persona siempre la he apoyado y ahora, incluso con ayuda del Comité Olímpico y Pandeportes, tenemos un entrenador de planta”.

Este Campeonato Nacional 2025 entregó puntos hacia las Olimpiadas de Ajedrez de Samarcanda, Uzbekistán, en septiembre de 2026. Esquivel comentó que se siente satisfecho por la masiva participación de atletas, unos 90, y el alto nivel de competencia, camino a las próximo Juegos Centroamericanos de Guatemala, y las Olimpiadas de Ajedrez.