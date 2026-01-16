"Superman" Josh Allen choca con los Broncos en la penúltima estación al Super Bowl

Solo ante el peligro, Josh Allen cargará de nuevo con los Buffalo Bills este sábado ante los Denver Broncos para seguir avanzando hacia su ansiado primer Super Bowl de la NFL, que debe coronar una excepcional colección de premios individuales.

El quarterback, vigente Jugador Más Valioso (MVP) de la liga de football americano (NFL), es la figura de mayor calibre que sigue con vida en la ronda divisional de los playoffs que se disputa este fin de semana.

Patrick Mahomes, su bestia negra después de eliminarlo cuatro veces esta década, se resignó a ver las eliminatorias por televisión tras la insólita eliminación de sus Kansas City Chiefs en la fase regular.

Los Philadelphia Eagles de Jalen Hurts, vencedores del pasado Super Bowl sobre los Chiefs, sucumbieron la pasada semana en la ronda de comodines, a la que ni siquiera llegaron los Baltimore Ravens de Lamar Jackson.

Josh Allen, de 29 años y casi dos metros de altura, es el único gigante en pie, aunque sea a costa de un alto precio físico.

El pasado sábado, el mariscal de campo destapó todo su talento para liderar el ajustado triunfo 27-24 frente a los Jacksonville Jaguars, a los que castigó con dos touchdowns de carrera además de lanzar para 273 yardas y otro touchdown.

Durante la batalla Allen sufrió un golpe en la cabeza, un esguince de rodilla y una lesión en la mano, problemas que se suman a unas molestias crónicas de pie.

"Me siento bien. Honestamente, me siento mejor de lo que me he sentido en las últimas semanas", dijo el quarterback en un intento de tranquilizar a su afición.

La ausencia de Allen sobre el emparrillado de Denver es prácticamente impensable. Su racha de 122 titularidades consecutivas es la más larga entre los mariscales de campo en activo y ha llevado a que sus compañeros y aficionados se refieran en broma a él como "Superman".

Originario del agrícola Valle Central de California, Allen dice que su resistencia proviene de ser un "chico de campo en medio de la nada".

- Broncos en acción -

El quarterback está además decidido a completar el ascenso hasta el Super Bowl del 8 de febrero después de seis temporadas quedándose en el camino.

Su penúltimo obstáculo, sin embargo, será mayúsculo. Los Broncos llegan al duelo completamente descansados al estar exentos de jugar la pasada ronda de comodines como primer sembrado de la Conferencia Americana, merced a sus 14 victorias y 3 derrotas en la fase regular.

A pesar de este registro, el mejor del campeonato igualado con los Seattle Seahawks y los New England Patriots, los Broncos tienen trabajo por delante para ganarse la confianza de la liga ya que ocupan el quinto lugar en las apuestas de ganadores del Super Bowl.

El joven quarterback Bo Nix y el resto de los Broncos tienen también el aliciente de vengar la devastadora derrota 31-7 en los playoffs del año pasado en Búfalo.

- Los irreductibles 49ers -

En el otro partido del sábado, los San Francisco 49ers buscarán una nueva gesta frente a los Seattle Seahawks, que también se libraron de la primera ronda por ser los cabezas de serie de la Conferencia Nacional.

San Francisco sí tuvo que batallar para destronar a los Eagles en un juego en el que el estelar ala cerrada George Kittle se sumó a las numerosas y sensibles bajas de los 49ers con una lesión en el tendón de Aquiles.

"Hemos estado un poco en un agujero durante unos siete meses pero, una vez que llegas a los playoffs, realmente no importa", dijo el entrenador de los 49ers, Kyle Shanahan, sobre el espíritu de resistencia de sus jugadores.

Los emblemáticos 49ers, que no conquistan el título desde hace 30 años, sueñan con romper su maldición en esta edición del Super Bowl que se disputará en su cancha, el Levi's Stadium de Santa Clara.

En los partidos del domingo, los Patriots recibirán a los Houston Texans y Los Angeles Rams visitarán los Chicago Bears.