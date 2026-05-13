Swiatek aplasta a Pegula y jugará en Roma sus primeras semifinales de 2026

La polaca Iga Swiatek (nº 3 mundial) arrasó este miércoles a la estadounidense Jessica Pegula (nº 5) por 6-1 y 6-2 en los cuartos de final del WTA 1000 de Roma para alcanzar su primera semifinal en el circuito en 2026.

Triple ganadora del torneo romano (2021, 2022 y 2024), la ex número 1 del mundo se enfrentará a Elena Rybakina (nº 2) o a Elina Svitolina (nº 10) por un puesto en la final.

La otra semifinal enfrentará a la estadounidense Coco Gauff (nº 4) con la sorprendente rumana Sorana Cirstea (nº 27), que a sus 36 años y en su última temporada profesional está firmando el mejor recorrido de su carrera en la Ciudad Eterna.

A once días del inicio de Roland Garros (24 de mayo - 7 de junio), donde se ha impuesto en cuatro ocasiones, Swiatek logró su primera victoria de la temporada contra una jugadora del Top-10, después de cuatro derrotas.

Desde su dubitativo debut en Roma contra la estadounidense Caty McNally (nº 63), la jugadora de Varsovia ha encadenado tres exhibiciones, cediendo solo siete juegos en tres partidos.

Entrenada desde hace unas semanas por el español Francisco Roig, exentrenador de la leyenda Rafael Nadal, la diestra de 24 años había encadenado hasta ahora decepciones en el polvo de ladrillo, su superficie predilecta.

Derrotada en cuartos de final en Stuttgart a comienzos de abril, se vio obligada a abandonar por un virus en la tercera ronda del Torneo de Madrid.