Swiatek imponente avanza a tercera ronda del Abierto de Australia

La tenista polaca Iga Swiatek enfrenta a la checa Marie Bouzkova en el Abierto de Australia, en Melbourne, el 22 de enero de 2026 WILLIAM WEST
22 de enero de 2026

La polaca Iga Swiatek, seis veces campeona de Grand Slam, desplegó su mejor juego para superar a la checa Marie Bouzkova y alcanzar la tercera ronda del Abierto de Australia, en busca de su primer título en Melbourne.

La segunda cabeza de serie estuvo en control absoluto frente a su rival mientras el sol se ponía sobre el John Cain Arena, para cerrar el partido con un marcador de 6-2, 6-3.

Ahora deberá enfrentar a la rusa Anna Kalinskaya (N. 33), quien superó a la austriaca Julia Grabher 6-3, 6-3.

"Me sentí estupenda jugando hoy", declaró Swiatek.

"Sentí más libertad que en la primera ronda y simplemente quise ir por ello. Estoy realmente feliz con el rendimiento, sin duda", dijo.

"Estoy intentando apreciar cada partido y no dar nada por sentado", agregó.

Swiatek ha ganado cuatro Roland Garros, el US Open y Wimbledon, pero no ha logrado imponerse en Melbourne Park, pese a haber alcanzado dos semifinales.

El año pasado alcanzó la semifinal pero fue derrotada por Madison Keys, que ganó el torneo.

