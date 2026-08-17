$!Takao impone respeto en el Clásico Junta de Control de Juegos

El ejemplar norteamericano Takao no dejó dudas de ser el mejor caballo que cumple campaña en el Hipódromo Presidente Remón, cuando ayer en una gran presentación superó a sus cuatro rivales del Clásico Junta de Control de Juegos, ratificándose como el rey de la pista.

La carrera, que se corría en la versión 63, reservada para todo caballo de tres años y más edad, se celebró sobre 2.000 metros y bolsa de 35 mil 400 dólares ($35.400), con una matrícula de cinco calificados participantes.

El ganador, que venció a lo más granado de los ejemplares de la presente temporada, mantuvo una cerrada lucha por la delantera con su único rival de cuidado Booz Baruc, para luego lograr una holgada victoria, sumado su tercer triunfo clásico grado 1 de este año.

El victorioso es un hijo de Tapiture en Better Again por Thunder Gulch, defensor de los colores del Stud Chestnut Hill Stable, bajo los cuidados del experimentado preparador Alberto Paz Rodríguez y una exigente la montaña de Yonis Lasso.

El tiempo de la carrera marcó en el cronómetro 2:11.0 para los 2.000 metros, luego de parciales de 25:2/5 el primer cuarto de la milla, 51:3/5 para los 800 metros, 1:16.1/5 los mil 200 metros y 1:42 2/5 los mil 600 metros.

Tras el ganador arribaron a la meta Booz Baruc, Imperante, Into Justice y Tizzi Indy, que cerró el marcador.

Con esta actuación Takao deja foja de 13 carreras ganadas en 20 presentaciones, acumulando una bolsa de 220 mil 830 dólares ($220,830).

Acto de Premiación

En la ceremonia protocolar de entrega de premios la oferente del trofeo fue la campeona Mundial de Boxeo Supermosca AMB Nataly Delgado, recibida por la señora Elena de Virzi.

A nombre de los propietarios el Dr. Julio Sandoval ponderó las cualidades de Takao, manifestó que ha ganado en todas las distancias, proyectando sus próximas actuaciones en el Clásico Independencia y Copa Invitacional del Caribe.