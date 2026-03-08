Talento local y disciplina japonesa, el blend de Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol

Un muchacho que fue albañil para poder ser beisbolista. Un traductor profesional del japonés al español y portugués. Tres hijos de expeloteros de grandes ligas. Un mánager de raíces niponas. El Team Brasil es un blend de culturas, esfuerzo, disciplina y talento.

Es cierto que carecen de figuras en las Grandes Ligas y encajaron dos derrotas consecutivas frente a Estados Unidos (15-5) y a Italia (0-8) en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol, disputado en Houston, Texas, una de las sedes del torneo.

Pero los atletas van con paciencia en la construcción de un equipo con ingredientes y lenguas diversas.

Y si se trata de construir, el bateador designado y campo corto Osvaldo Carvalho lo sabe. Alternó sus inicios en el béisbol con un trabajo de albañil, que le permitió costearse la vida, alternando entre la obra y el clubhouse.

"Entraba al trabajo a las ocho de la mañana y salía a las seis de la tarde. La constructora quedaba cerca del club, y luego entrenaba hasta las ocho de la noche, también iba los sábados a entrenar", contó en conferencia de prensa este atleta de 24 años nacido en Marilia, estado de Sao Paulo.

Y además, en la tierra de Pelé, no fue fácil convencer a la familia que, en vez de patear una pelota, él la batearía.

"Siempre es difícil, mi padre no quería, decía que era un deporte de japoneses, pero le dije que siempre me gustó y nunca estuve triste porque no firmaba un contrato. Seguí jugando, porque amo este deporte", dijo después a la AFP.

Su padre no se equivocaba del todo. Japón es el favorito del torneo y ya está clasificado a la siguiente fase. Aunque, si hay un país que tiene a la mayor colonia japonesa de América Latina, ese es Brasil.

Tal vez no es casualidad que Carvalho terminara fichando para un modesto Nikkey Marilia, de la comunidad nipona en su país.

Y en el róster brasileño destacan apellidos japoneses. Los lanzadores Daniel Missaki, Sann Omosako, Oscar Nakaoshi o el receptor Enzo Hayashida.

Entre ellos también está Bo Takahashi, de 29 años, natural de Presidente Prudente, Sao Paulo, y lanzador del Saitama Seibu Lions de la Liga Japonesa.

-Estilo propio-

"Creo que la cultura japonesa, en general, es famosa por su disciplina y su respeto por el juego. Así que creo que eso tiene una gran influencia, no solo en el béisbol japonés, sino también en Brasil, donde tenemos muchos jugadores con raíces en el Japón. Creo que eso es positivo", comentó Takahashi a la AFP.

"A mí me gusta lo que aprendí del béisbol japonés, estadounidense y latinoamericano. Es una mezcla de béisbol, pero es nuestro propio estilo. Sin duda", agregó.

En las conferencias, Bo, que también habla inglés y un español caribeño que aprendió con sus colegas en las Ligas Menores de Arizona- le traduce al oído a Carvalho algunas preguntas.

Y si bien el equipo tiene un traductor oficial que los acompaña, en el diamante cuentan con Vitor Ito, campocorto y pieza clave de la escuadra.

Tras su paso por ligas amateurs y universitarias del béisbol japonés, Ito, de 31 años, es además intérprete oficial en la Liga Japonesa, sin dejar de representar a Brasil como atleta.

-Hijo de gato caza ratón-

Aunque el viernes cayeron 15-5 ante un gigante como Estados Unidos durante en el Daikin Park, el jardinero Lucas Ramírez, de 20 años, anotó dos jonrones frente a un róster lleno de estrellas de las Grandes Ligas.

Es hijo del exbateador designado Manny Ramírez, dominicano estrella de los Guardianes de Cleveland, los Medias Rojas de Boston y de los Dodgers de Los Ángeles.

Allí está también Dante Bichette Jr., de 33 años, hijo de Dante Bichette Sr., con catorce temporadas en las Grandes Ligas.

Se suma Joseph Contreras, de 17 años, hijo de José Ariel Contreras , exlanzador campeón de la Serie Mundial 2005 con los Medias Blancas de Chicago y All-Star cubano.

Aún estudiante universitario, Joseph neutralizó con una recta de 94 mph a la superestrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, y Brasil resolvió con un doble play salvador.

"Es un asunto de sangre. Se trata más de la sangre brasileña que de cualquier otra cosa. Somos una gran familia, y creo que la armonía en Brasil es mi parte favorita, sin duda", había dicho a la AFP el último jueves Bichette Jr.

En diálogo con la prensa, el mánager y exprimera base Yuichi Matsumoto, reconoció la diversidad de su escuadra.

"La comunicación es muy importante para formar el grupo. No importa si vienen de Japón o de Estados Unidos. Este grupo está muy unido y así permanecerá".