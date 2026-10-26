Thomas Gallo, baja de los Pumas para la gira de noviembre

El rugbier internacional argentino Thomas Gallo estará de baja seis meses debido a una luxación de la muñeca izquierda y se perderá por tanto los partidos de los Pumas en el cierre del Campeonato de Naciones, en noviembre.

El jugador de 27 años se lesionó el sábado, durante el partido de 7ª jornada del Top 14 francés ganado por su club, Lyon, en la visita al Bayona (31-27).

El lunes, una fuente cercana al club informó a la AFP que el jugador había sido operado ese mismo sábado en Biarritz.

Gallo, de 27 años, era uno de los jugadores convocados por Felipe Contepomi para la serie de partidos que cerrarán en Londres la primera edición del Campeonato de Naciones de Rugby.

En ese torneo, los Pumas se enfrentarán a Irlanda, Italia y Francia el 6, 14 y 21 de noviembre respectivamente.