Tiago Tomás cita al Stuttgart con el Bayern en la final de la Copa alemana

Un gol del portugués Tiago Tomás en los últimos compases de la prórroga (minuto 119) dio el triunfo al Stuttgart por 2-1 ante el Friburgo, este jueves en la segunda semifinal de la Copa de Alemania.

El título en la DFB Pokal se decidirá por lo tanto entre el Stuttgart y el Bayern Munich, que el miércoles había vencido 2-0 de visita al Bayer Leverkusen, en la final del 23 de mayo en el Olympiastadion de Berlín.

El Friburgo llegó a adelantarse en el marcador este jueves, gracias a un tanto de Maximilian Eggestein en el minuto 28, pero el Stuttgart igualó en el 70 gracias a Deniz Undav y envió el partido a la prórroga, donde la fortuna sonrió a los locales cuando todo parecía apuntar a una resolución por penales.

"Minuto 119, puro drama. Ese es el mejor tipo de gol que puedes marcar como delantero. Eso es de fuera de serie", aplaudió Undav a Tiago Tomás en declaraciones a la televisión Sky.

El Stuttgart podrá así intentar defender el título en la Copa, que conquistó el año pasado al vencer al modesto Arminia Bielefeld.

El Stuttgart tiene cuatro títulos de este torneo, mientras que el Bayern lidera el palmarés histórico con veinte, aunque no lo levanta desde 2020.

Ya campeón de la Bundesliga desde el pasado domingo y con el boleto asegurado para la final de Copa, el Bayern puede ahora concentrarse en el gran reto del final del curso, la Liga de Campeones europea, donde se enfrentará el martes al Paris Saint-Germain en la ida de su semifinal.

El Stuttgart, por su parte, también puede poner ahora las miras en su otro objetivo de final de temporada, clasificarse a la próxima Liga de Campeones. Por el momento es cuarto y parece en una buena situación para conseguirlo.

La final copera entre Bayern y Stuttgart será una reedición del pulso que ambos equipos protagonizaron el pasado agosto para abrir la temporada alemana, con una Supercopa de Alemania en la que los muniqueses se impusieron 2 a 1.