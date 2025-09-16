Tinch se cuelga el oro mundial en 110 m vallas, el español Llopis cuarto

El estadounidense Cordell Tinch se confirmó como la nueva estrella de los 110 metros vallas, donde se impuso este martes en la final del Mundial de atletismo de Tokio.

Tinch acabó por debajo de los 13 segundos (12.99) para liderar un podio que completaron dos jamaicanos, Orlando Bennett (13.08, plata) y Tyler Mason (13.12, bronce), mientras que el español Quique Llopis (13.16) se quedó, como en la final olímpica de París 2024, con el cuarto lugar.

A sus 25 años, Tinch consigue el mayor éxito de su carrera y confirma su enorme progresión, dos años después de haberse quedado en las semifinales en Budapest 2023 y de no haberse clasificado para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sucede en el palmarés a su compatriota Grant Holloway, campeón olímpico y que fue eliminado en semifinales en esta ocasión, en una temporada en la que ha estado lejos de su mejor nivel.

Para Llopis, el cuarto lugar deja un sabor amargo porque por segundo año consecutivo se queda llamando a las puertas de un gran podio internacional, repitiendo la posición que obtuvo en los Juegos de París.

Con ello España ve escaparse una de sus mejores bazas de medallas en este Mundial, en una prueba que dio alegrías al país en recientes Mundiales, con bronces para Orlando Ortega en Doha 2019 y para Asier Martínez en Eugene 2022.

Hasta el momento, el balance de España en Tokio 2025 es de un metal, el oro de María Pérez en 35 km marcha.