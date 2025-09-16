$!Mejoras a premios y la comisión de los billeteros, bajo estudio

Mejorar el porcentaje de beneficio de los billeteros, aumentar los premios, migrar a la lotería digital y elevar a categoría de delito la clandestinidad son algunos de los planes para reformar la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), según su directora general, Saquina Jaramillo.

Uno de los proyectos es mejorar los premios y la comisión de los billeteros, para lo cual se está realizando un estudio de mercado con el apoyo de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). “Somos conscientes de que hace 25 años fue la última vez que se hizo una mejora en los premios, los cuales no son atractivos para el público en este momento”, reconoció Jaramillo durante su presencia en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea.

También se está trabajando en un plan enfocado exclusivamente en la ofimática, el ciclo de los billeteros y el proceso de devolución.

Por otro lado, se ha mencionado la posibilidad de pasar de la venta tradicional de chances y billetes a una lotería digital. Al respecto, Jaramillo indicó: “sí podemos llevar la lotería a una lotería digital, se trabajaría con aparatos donde se podrá dispensar el número y la cantidad de producto, y se emite un cintillo. Eso nos evita el gasto de impresión de $13 millones anuales que tenemos con la imprenta”.

Sin embargo, los billeteros han expresado su preocupación, ya que no han sido convocados a una reunión para explicarles en qué consisten estos planes.

Alfredo Sosa, vocero de los billeteros, manifestó que “el tema de la modernización o la digitalización, primero tenemos que caminar, luego correr. No podemos proceder a eliminar una cantidad significativa de billeteros sin antes buscar una solución a la problemática actual, que son las ventas”.

Por su parte, Fernando González, secretario de fiscalización del Sindicato de Billeteros, expresó: “La Lotería no nos ha explicado los planes que se tienen. Pero vemos de manera positiva que se haga una reestructuración de los premios, que los clientes lo están exigiendo desde hace tiempo”.