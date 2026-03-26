“Todo debe estar listo para el próximo 15 de abril”

REDACCIÓN | “Desde el punto de vista de infraestructura estamos muy avanzados”, afirmó el director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, sobre los recintos deportivos destinados para su uso durante los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, del 12 al 25 de abril.

“Si tenemos que mencionar un tema de avance, estamos cerca de un 90%”, recalcó Ordóñez.

Añadió que “el Fred Maduro [centro de tenis] es el que está más crítico, pero tenemos un plan muy claro, que nos lleva a que, al 15 de abril, todo debe estar listo. Ya la superficie de juego está lista, los jugadores ya empezaron a practicar, lo cual fue un requisito de ODESUR [organismo rector de los juegos], que a 25 días antes de los juegos se empezara a utilizar la superficie de juego”.

La competición de tenis se realizará del 20 al 24 de abril. De igual forma, Ordoñez reiteró que “el [estadio] Emilio Royo debe estar listo durante los primeros días de abril, y el Centro de Alto Rendimiento (que ya fue entregado), en Juan Díaz, estamos trabajando en eso”.

El funcionario recordó que el gobierno panameño está invirtiendo $25 millones para organizar esta justa, más la inyección de otros fondos en temas de infraestructura, esperando unos $75 millones de retorno a la economía del país.