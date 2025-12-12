Todo está listo para la Final del Torneo Clausura 2025 de la Liga de Fútbol Nacional

Ya la mesa está servida para el encuentro entre Atlético Rio Abajo vs Bambanes FC de Chiriquí, partido correspondiente a la Gran Final del Torneo Clausura 2025 de la Liga de Fútbol Nacional. Ambos campeones de Conferencias se medirán por primera vez en su historia por la supremacía del Fútbol Aficionado, dónde los metropolitanos Atlético Rio Abajo buscarán el bicampeonato, dado a que el Torneo Apertura ganaron el título al vencer a Don Bosco Jr en aquella oportunidad.

Bambanes FC llega a esta gran final tras vencer en un partido bien disputado en el Estadio Aristócles «Toco» Castillo al conjunto de Sporting París de Chitré, quienes intentaron una y otra vez pero la férrea defensa del conjunto del Valle de la Luna lograron solventar. El gol por parte de Bambanes fue obra de Rigoberto Aparicio, tras sacar un riflazo de media distancia que venció al arquero chitreano sobre el final del partido. Bambanes dirigido por el conocido y experimentado DT Iván González, con experiencia en el Atlético Chiriquí, tendrá una nueva oportunidad de coronarse campeones de la Liga, tras verse truncado ese deseo el año 2024 al caer en su momento ante FC Chorrillo. Hoy con un plantel muy juvenil y con algunos jugadores de experiencia buscarán nuevamente darle una alegría a la provincia chiricana.

Bambanes FC, también tendrán que disputar un nuevo partido el próximo 21 de Diciembre ante Don Bosco Jr para el ascenso a Liga Prom.

Por otro lado, Atlético Rio Abajo quienes son los actuales campeones, mantienen la misma base del equipo que se proclamó campeones del Torneo Apertura 2025, buscará la oportunidad de consolidar un gran año deportivo para ellos. Sus jugadores que son juveniles pero ya con una experiencia comprobada dentro del fútbol nacional, tratarán de ir en búsqueda de ese anhelado bicampeonato. Atlético Rio Abajo, de la mano de su DT Carlos Corredor lograron coronarse campeones de la Conferencia Este tras vencer 2 por 0 al conjunto de FC Cosmos en el Complejo Deportivo Los Andes 2.

Por parte de los campeones anotaron en aquel partido Erasmo Oglivie y Oscar Pinzón y de tal forma finiquitar el definitivo 2 por 0. Los oriundos del sector capital de Panamá, deportivamente se han ganado su derecho deportivo tras haber finalizado campeones en el Torneo Apertura y repetir en el Torneo Clausura en la Conferencia del Este. Como siguiente paso para Atlético Rio Abajo, deberá cumplir con su licenciamiento y algunos requisitos adicionales para formalizar su llegada a Liga Prom.

El ganador del Torneo se hará acreedor a B/. 15,000.00 como Campeones del Torneo y previamente ya se hicieron acreedor de B/ 5,000.00 como Campeones de Conferencia. El partido está pactado el próximo domingo 14 de Diciembre a las 3:30 pm en el Cos Sports Plaza y será transmitido por el Canal de Youtube de Fútbol Aficionado.