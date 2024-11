Todo listo para la Maratón en la ‘City’

ml | Como la maratón más grande de sus 48 años de historia califica el presidente del Club Corredores del Istmo, Gregorio Miró, la próxima edición de la Maratón Internacional de Panamá. Solo en participantes, ya están cubiertas las 2,500 inscripciones, de estas, unas 600 son de extranjeros. Solo en 2023, participaron 1,900 corredores. “Tenemos personas que quieren inscribirse, pero no podemos caer en la irresponsabilidad de decirle que sí, y cuando lleguen al evento, no haya camisetas ni medallas para ellos”, indicó Miró, recalcando que el número de participantes se debe al reto que supone esta prueba de ‘running’, cuya edición 2024 se celebrará este 24 de noviembre, en la Ciudad de Panamá, desde las 4:30 am: los 42 km); y a las 6:00 am: 21 km y relevos; y los 5km, a las 6:45 am, en ruta de ida y vuelta a los estacionamientos del Hotel Miramar. Miró dijo que espera que pronto la cita supere los 3,500 corredores.