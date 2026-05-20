Todos contra Sinner en un Roland Garros que ya echa de menos a Alcaraz

Sin el vigente doble campeón Carlos Alcaraz, protagonista de una histórica remontada en la final de 2025, el entonces derrotado Jannik Sinner es el ultrafavorito de la edición 2026 (24 mayo-7 junio) con un solo interrogante: ¿alguien puede hacer dudar al devorador de récords que maneja con mano de hierro el circuito?

La lista de hitos del número 1 en los últimos meses impresiona: lleva 29 victorias consecutivas y el domingo en Roma completó la colección de Masters 1000, uniéndose a Novak Djokovic como únicos tenistas en conseguirlo.

Suma seis torneos de esta categorías consecutivos, incluidos los tres de la gira de tierra; Montecarlo, Madrid y la capital italiana, algo que solo consiguió Rafael Nadal.

- El cansancio, su gran rival -

Podrían frenarlo el cansancio o alguna molestia física pero Sinner es consciente del maratón que lleva en las piernas y cree saber cómo manejarlo.

"La prioridad ahora va a ser descansar lo máximo posible en los próximos dos o tres días. No va a haber muchos entrenamientos, eso seguro, y nada de tenis", dejó claro el domingo.

"Como ya he dicho, Roland Garros es y sigue siendo mi objetivo del año. Es el torneo más importante para mí", añadió el pelirrojo, que también completaría la colección de Grand Slams con un triunfo en París.

Pero la traumática experiencia del año pasado podría ser un arma de doble filo. Avanzó hasta la final sin perder un solo set para desperdiciar tres bolas de campeonato y sufrir una remontada memorable ante Alcaraz, bajo por una lesión de muñeca que también le impedirá jugar en Wimbledon.

"Nunca me enfrenté al Big Three en su mejor momento... Pero estoy seguro de que Roger (Federer), Novak y Rafa, con 25, 26 años, generaban la misma sensación en los demás jugadores", dijo Casper Ruud tras encajar un doble 6-4 del italiano en la final de Roma.

Sinner solo ha perdido dos veces en 10 torneos desde que se retiró lesionado contra Tallon Griekspoor en Shanghái en septiembre: el checo Jakub Mensik le superó en los cuartos de Doha en febrero, mientras que Djokovic firmó una actuación vintage en las semifinales del Abierto de Australia antes de perder con Alcaraz en la final.

- Djokovic al acecho -

La leyenda serbia (4º) podría ser el tapado. Cumplirá 39 años justo antes del torneo y ha derrotado a Sinner cinco veces en once enfrentamientos.

Llega sin rodaje, tras encadenar varios problemas físicos, pero tiene entre ceja y ceja el 25º Grand Slam. A su favor, ha alcanzado como mínimo las semifinales en cada uno de los últimos cinco grandes y tiene tres Roland Garros (2016, 2021 y 2023) en su vitrina.

Número tres mundial, Alexander Zverev será el segundo cabeza de serie ante la ausencia de Alcaraz y continuará la eterna búsqueda de su primer Grand Slam aunque la estadística juega en su contra: ha perdido tres finales y nueve semifinales desde su último título ATP en Múnich hace 13 meses.

Además ante Sinner sale vencido: acumula nueve derrotas consecutivas y ha caído en los últimos seis duelos en sets corridos.

- Jódar y Fonseca, a dar que hablar -

Las esperanzas locales están puestas en una gran actuación de Arthur Fils (19º), campeón en Barcelona, que ha firmado un excelente regreso tras una grave lesión.

No hay un cuartofinalista francés en el cuadro masculino desde Richard Gasquet en 2016.

Más allá de los 43 años que han pasado desde el último triunfo galo, logrado por Yannick Noah en 1983, el entusiasta público local tendrá el aliciente de despedir a lo grande al ídolo Gael Monfils, que se retira esta temporada.

También ofrecerá su última reverencia el cuarentón Stan Wawrinka, muy querido por la grada, ganador en 2015 con sus inolvidables pantalones a cuadros.

Entre los jóvenes, quieren dar que hablar la sorpresa de la temporada, el español de 19 años Rafael Jódar -29º de la ATP, 707º hace un año-, así como el brasileño Joao Fonseca (30º), de la misma edad, que incluso ha pedido a la hinchada de su país que baje los decibelios porque su entusiasmo le supone una presión excesiva.