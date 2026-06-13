Topuria supera el pesaje para la pelea estelar en la Casa Blanca

El español Ilia Topuria y su rival, el estadounidense Julian Gaethje, cumplieron este sábado con la báscula antes de protagonizar el duelo estelar de la histórica velada de artes marciales mixtas en la Casa Blanca.

Topuria, la principal estrella actual de la UFC (Ultimate Fighting Championship), y el veterano Gaethje llegaron al límite permitido de 155 libras (70,3 kilos) en la ceremonia en Washington.

También de nacionalidad georgiana, Topuria parte como gran favorito frente a Gaethje en este combate de unificación del cinturón de peso ligero de la UFC, que cerrará la cartelera del domingo frente al presidente Donald Trump.

"Desde niño escuché sobre el sueño americano y mañana voy a vivir el sueño americano", dijo el Matador, que llega al duelo con un balance impecable de 17 victorias y ninguna derrota.

"Voy a conseguir una victoria con estilo", se comprometió el bicampeón mundial.

Gaethje, de su lado, aseguró "estar hecho para este momento".

Para el combate coestelar, el brasileño Álex Pereira marcó un peso de 251 libras (114 kg) al subir a la categoría de peso pesado para medirse al francés Ciryl Gane, quien registró 248 (112) kg).

"Me estoy sintiendo muy bien, este es un día especial", comentó Pereira bajo una rotunda ovación del público. "Me siento preparado y estoy seguro que tendremos una excelente pelea".

A sus 38 años, Pereira busca convertirse en el primer campeón de tres divisiones en la historia de la UFC.

Con un costo estimado en 60 millones de dólares, el evento forma parte de las festividades por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y coincide con el 80 cumpleaños de Trump.