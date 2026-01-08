Triplete de Ford en etapa del Dakar en autos, Lategan sigue líder

Ford logró colocar a tres de sus pilotos en el podio de la etapa maratón de autos que acabó este jueves en Hail, en el centro de Arabia Saudita, aunque el sudafricano Henk Lategan (Toyota) mantuvo el liderato provisional.

El estadounidense Mitch Guthrie fue el más rápido en cubrir los 428 km de la quinta etapa, de ellos 372 cronometrados, aventajando en meta al español Nani roma en 1'06" y al checo Martin Prokop en 2'14".

La quinta etapa era la segunda parte del llamado "maratón" en este Dakar. Los participantes comenzaron el miércoles y pasaron la noche en un vivac en el desierto, sin asistencia técnica, antes de reanudar la marcha este jueves.

Otra especificidad: por primera vez, el trazado en coches no coincidía con el de las motos, por lo que los pilotos de autos no podían seguir las marcas dejadas por los vehículos de dos ruedas, dificultando la navegación en el desierto.

En estas condiciones, abriendo pista, Lategan perdió más de 12 minutos con respecto al vencedor del día, pero pudo mantener el liderato de la prueba.

El catarí Nasser Al-Attiyah es segundo en la general a 3'17" y el sueco Mattias Ekström tercero a más de cinco minutos y medio.

Nani Roma escala a la 4ª posición de la clasificación general, a 6'59" de Lategan, justo por delante del otro español favorito a la victoria, Carlos Sainz, a 8'33" del liderato.