Ucrania apelará la atribución del Mundial 2030 de halterofilia a Rusia

Ucrania calificó de "vergonzosa" la decisión de la Federación Internacional de Halterofilia (IWF) de atribuir a Rusia la organización de los Mundiales 2030 y anunció que apelará ante el Comité Olímpico Internacional (COI).

Ningún Mundial de disciplinas olímpicas, ya sea de verano o invierno, se ha organizado en Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

El ministro ucraniano de El ministro ucraniano de Deportes, Matvii Bidny,Deportes, Matvii Bidny, declaró en redes sociales que está preparando "un recurso" ante el COI y la IWF contra "la decisión vergonzosa de otorgar a Rusia el derecho de acoger el campeonato del mundo 2030", y llamó a la comunidad internacional a oponerse a esta decisión.

"Pedimos que esta decisión sea reexaminada y que se organice un nuevo proceso de selección transparente para determinar el país que acogerá el campeonato", añadió, estimando que celebrar el evento en Rusia serviría "de herramienta de propaganda y de rehabilitación política" para el Kremlin.

La víspera, la IWF anunció que los Mundiales se organizarán en la ciudad india de Ahmedabad en 2029 y en Moscú en 2030.

Esta atribución marca una nueva etapa en el regreso progresivo de Rusia al seno del deporte internacional. La propia IWF ya había reintegrado plenamente a deportistas rusos y bielorrusos en junio.

En julio, el Comité Olímpico Internacional había levantado parte de las restricciones impuestas a los deportistas rusos, que pueden aspirar en particular a los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles incluso en deportes de equipo.

Ucrania ya ha acudido en el pasado al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para recurrir decisiones similares.

El anuncio ha llegado en un punto del conflicto en el que desde Estados Unidos se trata de relanzar las conversaciones de paz. Desde finales del verano europeo Moscú ha intensificado los ataques contra la capital Kiev y contra las infraestructuras energéticas del país.

"Esta decisión es particularmente cínica ahora, ya que a medida que se acerca el invierno Rusia ha intensificado los ataques contra las ciudades ucranianas e infraestructuras energéticas, matando a personas y amenazando a Europa", denunció el ministro Matvii Bidny.

Los organismos mundiales del judo y luego de la natación reintegraron a Rusia respectivamente en noviembre de 2025 y abril de 2026, al igual que lo había hecho el Comité Paralímpico Internacional para los Juegos de Milán-Cortina el invierno pasado.