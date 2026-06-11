Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de fútbol de Norteamérica 2026, que se inicia este jueves en Ciudad de México:

- La pelota echa a rodar, primer gol de México -

El árbitro brasileño Wilton Sampaio fue el encargado de dar el pitazo inicial con el que comenzó la competición en el Estadio Azteca, donde se enfrentan las selecciones de México y Sudáfrica.

Los espectadores que abarrotan el mítico estadio de la capital mexicana, que por tercera vez en la historia fue el escenario de la inauguración de un Mundial, apenas esperaron nueve minutos para ver el primero gol del torneo, anotado por el local Julián Quiñones.

- Shakira en la ceremonia de inauguración -

La cantante colombiana fue una de las estrellas musicales que participaron en la ceremonia de inauguración y cantó "Dai Dai", la canción oficial del evento, junto al rey nigeriano del afrobeat Burna Boy.

La ceremonia de unos 15 minutos arrancó con un "Bienvenidos a México" en una coreografía que contó con personajes caracterizados como Moctezuma, que daban la bienvenida a los pueblos del mundo y mujeres en trajes de danza típica.

También actuaron el cantante pop venezolano Danny Ocean, la agrupación Los Ángeles Azules y los colombianos J Balvin y Ryan Castro. El tenor italiano Andrea Bocelli interpretó el himno del Mundial, titulado "DNA".

- Caos en la Fan Fest, enfrentamientos con la policía -

El inicio del Mundial estaba amenazado por diferentes colectivos que en los últimos días se han manifestado masivamente en la capital mexicana.

Ya con el partido empezado, decenas de manifestantes, que reclaman justicia para los desaparecidos en el país, y policías se enfrentaron en los alrededores del Azteca.

En la Fan Fest ubicada en la plaza del Zócalo, miles de aficionados que deseaban ver por pantallas gigantes la ceremonia de inauguración y el partido ingresaron a la zona rodeada de vallas para impedir el acceso de manifestantes, a empujones, y algunos aficionados lanzaron botellas e insultaron a los policías.

- Sin la presidenta Sheibaum -

Se esperaba la presencia en la Fan Fest de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien hace meses había anunciado ya que no asistiría al Azteca e incluso regaló su invitación a una joven futbolista, pero la mandataria tampoco estuvo presente en la zona de aficionados.

"Vamos a tratar de ir al Zócalo, dependiendo de cómo esté" la situación, dijo la víspera, en referencia a las manifestaciones.

La presidenta izquierdista publicó en X una foto en la que apareció en un centro deportivo de una zona popular de la capital. Vestía la camiseta de la selección.

- Cerveza más barata -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció una baja del 20% del precio de la cerveza, la bebida alcohólica más popular en su país, con ocasión del Mundial.

"Todas las bebidas de moderación, incluida la cerveza, vamos a quitarle el ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) durante el Mundial", expresó el mandatario en un acto público, recibiendo los aplausos de los pobladores.

- Italia con Ancelotti -

La Azzurra, cuatro veces campeona del Mundo, es la gran ausente en el Mundial 2026, pero los italianos ya tienen equipo al que apoyar, Brasil, por su seleccionador Carlo Ancelotti.

El 75% de los italianos consultados por un sondeo dijo sentirse "triste y nostálgico" por la ausencia de su selección, que cayó en los penales del repechaje ante Bosnia-Herzegovia el pasado marzo.

"Yo apoyaré al Brasil de Ancelotti, pero también a (Fabio) Cannavaro y (Vincenzo) Montella, los entrenadores de Uzbekistán y Turquía", declaró el el ministro italiano de Deportes, Andrea Abodi, resumiendo la opinión general en el país.

- Alerta antiterrorista en EEUU -

Ante la posibilidad de que "lobos solitarios" ataquen durante los partidos del Mundial 2026, en las 11 ciudades sedes en Estados Unidos, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullinde, declaró que los servicios de seguridad estadounidenses están en alerta, aunque precisó que los estadios serán "muy seguros".

Mullin indicó que los agentes de las fuerzas del orden locales y estatales mostrarán "músculo" en esas zonas para garantizar la seguridad de las multitudes.