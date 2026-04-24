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Un argentino reta a ocho americanos

Un argentino reta a ocho americanos
Cortesía Boris Valdivieso | El caballo argentino Nux tendrá la conducción de Jimmy Carrión.
Un argentino reta a ocho americanos
ML | El ejemplar Booz Baruc.
24 de abril de 2026

El caballo argentino Nux, ganador de una de sus tres carreras en su país, figura en la nómina de los participantes que fueron inscritos para la versión 66 del clásico Día Internacional del Trabajador, a celebrarse el próximo 3 de mayo en el Hipódromo Presidente Remón, ubicado en Juan Díaz, Ciudad de Panamá.

Junto a este potro, que tiene figuración en una carrera de grado, competirán el invicto Bozz Baruc y Come Candela, el tordillo sensación ganador clásico Alberto “Pitín” De Obarrio y Archibald De Obarrio Boyd.

La lista la completan: El Sajón, Into Justice, Sol Abuelo Carlos, Bustin Fox, Full Inox, y Motek. Tentativamente los jinetes a participar serán: El Sajon-Luis Arango, Into Justice- Yonis Lasso, Sol Abuelo Carlos- Ariosto Delgado, Motek- Raymundo Fuentes, Full Inox - Said Sánchez, Bozz Baruc- Abdiel Jaén, Come Candela- Lorenzo Lezcano, Nux- Jimmy Ricardo Carrión y Bustin Fox- por confirmar.

Será una carrera de fondo en distancia de 1,800 metros para estos ejemplares tresañeros poniendo a prueba su fuerza y estamina.

El evento quedará definido el próximo martes cuando se efectúe el sorteo de carriles. El ganador del año pasado Senescal se impuso en el clásico Presidente.

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$30
mil será el premio para Clásico Día Internacional del Trabajador.
El martes 28 a las 10:00 a.m. será el sorteo de carriles para este evento.
Acumulado sobrepasa los 38K

A.García P. | Para este fin de semana hay un acumulado para la jugada del 5 y 6 de $38,943.87 que arranca en la segunda carrera de la programación sabatina.

La jornada sabatina consta de nueve eventos y tiene como mejor carrera una de potrancas importadas de 3 y 4 años en distancia de 1,100 metros. La misma se desarrollará en la quinta carrera de la programación. Por el momento se han reportado varios retiros para el sábado y son los siguientes: en la 1ra carrera la #4 Sophiava y la #7 La Consentida, 2da carrera #5 Griezman, Quinta #1 Sol Pura Vida, Séptima #2 Basharat y en la Novena #1 Gloria Thunder.

En cuanto a la programación dominical, vuelven a enfrentarse los potros nacionales de 3 años ganadores en 1,300 metros, afinando motores para próximos compromisos clásicos. Igualmente, vienen en busca de su primera en la pista un grupo de potros nacionales de 3 años, esto en la primera de la jornada. Para esta programación no se han reportado retiros sino un único cambio: #3 Pablo Querido correrá con anteojeras en la séptima carrera.

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