Un defensa con alma de goleador mete a Colombia en dieciseisavos del Mundial

Con un defensa en plan goleador, Colombia aseguró este martes su clasificación a la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 al derrotar 1-0 a la República Democrática del Congo.

El partido celebrado en la ciudad mexicana de Guadalajara cerró la segunda fecha del Grupo K, que abrió más temprano con una goleada 5-0 de Portugal a Uzbekistán.

El sábado, Colombia se medirá ante Portugal en Miami solo para definir su posición dentro de la llave que lidera con seis puntos.

El lateral derecho Daniel Muñoz anotó al minuto 76 su segundo gol en la Copa del Mundo y quinto con la selección, gracias a una asistencia de Juan Fernando Quintero, sustituto del capitán James Rodríguez a los 58'.

Muñoz, lateral derecho del Crystal Palace, estuvo a punto de anotar al el minuto 4 cuando estrelló un remate contra el poste.

"Sabíamos que teníamos que ser leones hambrientos, sabíamos que teníamos que ir y comernos la presa", dijo Muñoz en declaraciones después del partido ante una multitud de hinchas colombianos.

A sus 30 años, Muñoz, debutante en una Copa del Mundo, abrió la cuenta la semana pasada en el triunfo de los cafeteros por 3-1 contra Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México.

- No fue suficiente "Lumumba Vea" -

Colombia se encontró con un escenario similar al de la capital mexicana: las gradas pintadas de amarillo y una dura defensa enfrente.

Superados en número en las tribunas, los leopardos de la RD Congo contaron con el apoyo de su hincha más famoso: Michel Nkuka Mboladinga, más conocido como "Lumumba Vea".

Este fanático se viralizó al permanecer inmóvil en los partidos de su selección durante la Copa de África de Naciones 2025 en una pose que homenajea a Patrice Lumumba, símbolo de la independencia del país africano asesinado en 1961.

Con el apoyo del gobierno congoleño, "Lumumba Vea" llegó a Guadalajara tras superar las restricciones de viaje que pesan sobre el país debido a un brote de ébola que desde mediados de mayo supera las 250 muertes en RD Congo.

- El pase de Quintero -

En la cancha, el héroe congoleño fue el arquero Lionel Mpasi, quien había mantenido su portería intacta pese al asedio colombiano.

Todo cambió en el segundo tiempo cuando Néstor Lorenzo sustituyó a James Rodríguez y al atacante Luis Suárez, quienes también firmaron actuaciones discretas ante Uzbekistán.

Los dos suplentes que Lorenzo envió al campo, Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba, participaron en el gol.

El mediocampista del River Plate argentino encontró un hueco entre dos congoleños y filtró la pelota al área. Córdoba cubrió con su cuerpo el balón, que llegó a los pies de Muñoz.

El técnico de los colombianos festejó que sus "muchachos" hicieron un "partidazo".

"Llevamos dos escalones de ocho y ya vamos paso a paso", añadió en referencia el deseo de los cafeteros de disputar la final de la competencia.

Colombia busca superar su mejor actuación en Mundiales, la de Brasil 2014, cuando llegaron a los cuartos de final, en una cita en la que James Rodríguez se consagró como el máximo goleador del torneo.

Este resultado deja a la RD Congo con un punto. Los africanos definirán el sábado si alcanzan a clasificarse ante Uzbekistán en Atlanta.