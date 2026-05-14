Un desafío australiano se inscribe en la Copa América de vela

Veintisiete años después, Australia regresará a la Copa América en su 38ª edición, el año que viene en Nápoles, anunciaron este miércoles el equipo australiano y los organizadores de la competición deportiva más antigua del mundo.

La última participación de los australianos en el certamen se remonta a principios de los años 2000, pero el país dejó una huella indeleble en la historia del famoso trofeo.

"El Team Australia, que representa al Royal Prince Edward Yacht Club, confirmó hoy que su desafío (...) ha sido aceptado" por el defensor del título, el Team New Zealand, según se informó en un comunicado enviado a la AFP.

En 1983, los australianos, a bordo del Australia II, pusieron fin a 132 años de dominio estadounidense al ganar la Copa por 4 a 3, después de ir perdiendo 3 a 1 en Newport frente a unos estadounidenses que eran clarísimos favoritos.

El regreso de Australia cuenta con el apoyo financiero del empresario John Winning y se respalda en leyendas de la vela como Tom Slingsby, cinco veces campeón del mundo y campeón olímpico de vela ligera.

La 38ª edición de la Copa América introducirá varias novedades, entre ellas la obligación de incluir al menos a una mujer en cada tripulación, un hecho sin precedentes en la historia de la competición.

Team Australia se convierte en el sexto desafío inscrito en la Copa, sumándose a los británicos de Athena Racing, los italianos de Luna Rossa, los suizos de Team Alinghi y los franceses de La Roche-Posay Racing Team, así como al equipo estadounidense American Racing Challenger.

Al término de la Copa Louis Vuitton, que comenzará el 10 de julio de 2027 en Nápoles, Italia, el mejor de estos seis desafíos se enfrentará al defensor del título, el Team New Zealand, para intentar conquistar la Copa América.