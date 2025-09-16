Un seleccionado italiano de esquí muere tras un accidente en un entrenamiento en Chile

El seleccionado italiano de esquí Matteo Franzoso murió este lunes a causa de una herida en la cabeza que sufrió el fin de semana durante un entrenamiento en la capital chilena, informó la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI).

El deportista de 25 años se accidentó el sábado en una pista del centro de esquí La Parva, a unos 50 km de la zona urbana de Santiago.

Este lunes "falleció en una clínica de Santiago de Chile. El atleta italiano (...) no se recuperó de las consecuencias de una lesión en la cabeza y el consiguiente edema cerebral", informó la FISI en un comunicado.

Franzoso y nueve compañeros habían llegado a Chile el 6 de septiembre para preparar la próxima temporada de esquí, que incluye los Juegos Olímpicos de Invierno de Italia en febrero.

"La selección italiana de esquí entrena año a año en La Parva, lo que hace que esta situación nos conmueva de manera profunda", aseguró en un mensaje el centro de esquí La Parva.

Franzoso destacó en categorías inferiores de esquí tras quedar cuarto en la categoría de descenso del Campeonato Mundial Junior de 2020 en Narvik, Noruega.

Además, participó en 17 carreras en Copas del Mundo de esquí desde su debut en el torneo en 2021.

"Esto es increíblemente triste. Hace tres semanas estuve esquiando en esta misma pista... Descansa en paz, Matteo", lamentó en Instagram la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, múltiple campeona mundial y campeona olímpica en 2010.

La de Franzoso es la segunda muerte de un esquiador italiano de élite en un año.

Matilde Lorenzi, miembro del equipo reserva de esquí alpino de Italia, falleció a los 19 años en octubre de 2024 víctima de un grave accidente sufrido durante un entrenamiento en su país.