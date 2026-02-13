Una baja sensible

“Aunque no estaré en Puerto Rico con usted, los apoyaré en cada paso del camino”, escribió en redes el pelotero Iván Herrera al darse a conocer que no estará disponible con el equipo de Panamá para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Cabe recordar que, Panamá está en el Grupo A del torneo, cuya sede será en San Juan, Puerto Rico, y que arranca acción este 6 de marzo.

Ayer, la Federación Panameña de Béisbol informó la baja de Herrera, receptor de los St. Louis Cardinals, de la MLB, tras una reciente evaluación médica, que arrojó que su recuperación, luego de una cirugía en su codo derecho al finalizar la temporada pasada, avanza de manera positiva, pero debido al nivel de exigencia que implica una competencia de esta magnitud, representa un riesgo elevado para su salud en esta etapa de su proceso de rehabilitación, lo que podría comprometer su recuperación a largo plazo.

En ese sentido, se anunció como su reemplazo al OF Luis Castillo, un pelotero con experiencia en el Clásico del 2023, bateador ambidiestro y con capacidad de aportar en múltiples áreas del juego.

“Panamá, este es definitivamente uno de los momentos más tristes de mi carrera...Estaré animando a Panamá con orgullo, al igual que todos ustedes”, señaló Herrera en su mensaje.