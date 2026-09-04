Una competencia para apreciar el valor de la natación

'Tendremos medallas para todos los atletas participantes, porque queremos reconocer no solamente el resultado, sino también el esfuerzo, la disciplina y el valor de competir. Además, los equipos recibirán reconocimientos de acuerdo con la acumulación de puntos obtenidos durante la competencia. Para nosotros es importante que especialmente los más jóvenes se lleven un recuerdo que represente su esfuerzo y los motive a continuar practicando este deporte', subrayó el nadador. <br /><br />'Las inscripciones todavía se encuentran abiertas y cierran hoy viernes. Una vez finalizado el proceso tendremos la cifra oficial de atletas participantes. Estamos muy contentos con el interés que ha generado la competencia y esperamos contar con una importante participación de nadadores de diferentes edades y categorías', concluyó el atleta.Para más información contactar a Ortiz, al teléfono: 6866-8483.