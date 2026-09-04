Una competencia para apreciar el valor de la natación

La primera edición de la Copa Ismael Ortiz 2026 se perfila como una fiesta para celebrar la natación. El evento se realizará la piscina olímpica del Centro de Alto Rendimiento Luis “Matador” Tejada, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, el sábado 5 de septiembre, con distintas distancias y estilos para nadadores de diferentes edades y categorías.

Inclusive, se aceptan participantes que no sepan nadar, pues se tendrá personal que los ayuden a no tener miedo al agua. La entrada al evento será totalmente gratuita.

La iniciativa nace del nadador olímpico panameño, Ismael Ortiz, quien asegura que el “principal objetivo es crear un evento para todos, donde la natación sea un punto de encuentro independientemente de la edad o nivel competitivo”.

Recalcó que “como nadador olímpico panameño, para mí también existe una responsabilidad de utilizar mi experiencia para impactar positivamente a la mayor cantidad de atletas posible, especialmente a las nuevas generaciones. Quiero que puedan ver que detrás de cualquier resultado deportivo existen años de disciplina, constancia, sacrificio y dedicación. Esta competencia busca transmitir los tres valores olímpicos que han acompañado mi carrera: excelencia, amistad y respeto. Más allá de ganar una medalla, queremos que cada participante se vaya motivado a continuar en el deporte y que las familias puedan compartir una experiencia positiva alrededor de la natación”.

La competencia iniciará a las 7:00 a.m. y está proyectada para finalizar aproximadamente a las 2:00 p.m. El horario de cierre puede variar dependiendo de la cantidad final de atletas inscritos y del desarrollo de las pruebas.