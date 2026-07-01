Una enfermera dice que la psiquiatra minimizó una crisis de Maradona durante su internación

Diego Maradona sufrió una alteración del ánimo repentina que fue minimizada por su psiquiatra durante la internación domiciliaria en la que murió, dijo este martes una enfermera que atendió al astro argentino del fútbol en el juicio por su fallecimiento.

Maradona murió en su vivienda el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, de un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio posterior a una neurocirugía.

En el juicio que tiene lugar en San Isidro, al norte de Buenos Aires, se examina si recibió atención adecuada y si los siete integrantes de su equipo médico pudieron tener eventualmente alguna responsabilidad.

La enfermera Cinthia Córdoba, que atendió a Maradona pero no está imputada, dijo: "De un segundo a otro se exaltó, de la nada. Desconocía a todos, decía que estaba en una persecución. Yo le expliqué que era la enfermera y él me pidió que me cambiara y me fuera, que era una persecución".

Ante la situación Córdoba llamó a la psiquiatra del ídolo, Agustina Cosachov, imputada en la causa, pero la profesional minimizó el episodio, según la enfermera.

"Me dijo: '¿Para eso me llamás?'", recordó la testigo, quien buscó entonces ayuda dentro de la casa de Tigre, al norte de Buenos Aires, donde Maradona cumplía la internación.

"Fui a golpear las puertas donde estaban Jony (el sobrino del 'Diez') y Monona (la cocinera) y nunca me atendieron", dijo. Finalmente trasladó la situación al coordinador de enfermería, Mariano Perroni.

Córdoba sostuvo además que, tras ese episodio del 14 de noviembre, los enfermeros recibieron la instrucción de no comunicarse directamente con los médicos tratantes bajo amenaza de despido, sino solo con quien coordinaba la internación.

La testigo, que trabajó en la casa siete de los 14 días que duró la internación domiciliaria, recordó que dos días antes de morir Maradona no quería comer ni levantarse de la cama, y que se lo advirtió a los médicos pero que no recuerda una respuesta.

Además de Cosachov, otros seis profesionales de la salud, médicos, enfermeros y un psicólogo, enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que se figuraron que sus acciones u omisiones podía generar la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Todos se declaran inocentes.

Se prevé que el juicio dure al menos hasta agosto.