Una nueva monomarca para descubrir el talento

REDACCIÓN | La primera categoría monomarca del automovilismo del país, la ProSpec Series by Changan, hará su debut en la pista del Autódromo Panamá, ubicada en Capira, Panamá Oeste, el próximo 22 de agosto. Serán dieciséis pilotos en autos con la misma preparación y un solo objetivo: demostrar quién es el mejor al volante.

La organización de Autódromo Panamá presentó oficialmente esta marca el pasado viernes en un evento que reunió a pilotos, patrocinadores, familiares, aliados estratégicos y aficionados en Panamá La Vieja.

Allí se reiteró que la categoría fue concebida como un verdadero semillero para descubrir talentos, y que todos los vehículos, de Changan motors, compiten con exactamente las mismas especificaciones técnicas —motor, peso, preparación y rendimiento— garantizando que la diferencia la marque exclusivamente la preparación, la estrategia y la capacidad de conducción de cada piloto.

La ProSpec Series hará su debut en Autódromo Panamá este 22 de agosto, acompañando la 4ta válida de la Copa Davivienda TCR Panamá, Gran Turismo y Super Turismo. Los Boletos de entrada están disponibles en panatickets.com y autodromopanama.com.