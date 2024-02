Unzué: la mente detrás de las ideas para revolucionar el ciclismo

El director de equipo más experimentado del ciclismo sugiere trasformar un deporte que defiende a rajatabla sus tradiciones. Sustituciones en carrera y acortar las competencias más importantes del calendario son algunas de las propuestas del español Eusebio Unzué, jefe del Movistar Team.

Durante el Tour Colombia que se disputa esta semana, Unzué soltó sus recomendaciones para dar al ciclismo más espectáculo y "humanizar" a los deportistas.

Plantea que el reglamento permita sustituir a corredores forzados al bajarse de la bicicleta por enfermedad o caída en competencia, que terminar una etapa por esas mismas razones no sea causa de retiro y acortar la Grandes Vueltas (Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España) de tres a dos semanas.

Son planteamientos ambiciosos en un deporte que poco modifica sus normas y está apegado a la tradición, pero que esta vez salen de boca de un avezado director deportivo de 68 años, buena parte de ellos dedicados al ciclismo.

"Hay una necesidad de evolucionar un poco más nuestro deporte", dice a la AFP en el municipio de Paipa.

- "Embrutecidos" -

Unzué explica paso a paso con tono de maestro. Primero, propone una modificación que cambiaría las carreras por completo: que en caso de un accidente o percance, un corredor que abandonó una carrera pueda ser sustituido por otro miembro del equipo.

"¿Por qué no vamos a tener sustitutos? Que se te caiga un corredor en el primer día de una Gran Vuelta y que te tengas que quedar con un corredor menos no me parece que tenga mucho sentido", reflexiona.

El propio Unzué ha sido víctima de tropiezos de sus mejores hombres a inicios de las competencias que tiraron a la basura meses de preparación e inversión económica del Movistar. También causaron un bajón en el nivel de la competencia y por ende en las emociones de los aficionados.

La segunda idea consiste en que el reglamento deje de permitir "comportamientos embrutecidos", como cuando un ciclista llega a meta con los huesos rotos para poder salir en la etapa siguiente desde la línea de partida, pues de lo contrario estaría descalificado.

"No le obliguemos a que, como ha ocurrido muchas veces, con una clavícula rota haga una hora o dos de carrera para llegar y salir al día siguiente", añade el que ha sido jefe de grandes campeones como Miguel Indurain, Pedro "Perico" Delgado, Alejandro Valverde y Nairo Quintana, entre otros.

El propio Valverde encontró razones en la exposición de Unzué, aunque con dudas sobre su futuro: "Está claro que si analizas pues es cierto que (...) va a ser un ciclismo menos sacrificado, menos duro, pero no sé si eso se podrá llevar a cabo", dijo "El Bala" a la AFP.

- "Toda la vida" -

Otros ya se declararon a favor de la transformación. "Si todo revoluciona hay que estar a la altura, yo creo que esto (las declaraciones de Unzué) va bien para el ciclismo y para el espectáculo", dijo a la AFP Carlos Mario Jaramillo, entrenador de la selección Colombia de ciclismo.

En tercer punto de su 'manual', Unzué plantea que las Grandes Vueltas se disputen en dos semanas, y no en tres como ha sido históricamente.

"Es difícil que los corredores puedan tener esos tres picos de forma" como para disputarlas todas en un solo año, "sin embargo si las carreras se redujeran (...) posiblemente esto nos permitiría concentrar un mayor número de corredores de calidad, tenerlos en todas las Grandes Vueltas", sostiene.

No solo Unzué ha deslizado que el deporte a pedal necesita un cambio. El gerente del equipo Visma-Lease, Richard Plugge, ha planteado recientemente modificaciones profundas en el calendario ciclístico para reducir la cantidad de carreras y hacer más circuitos, inspirado en la Fórmula 1.

Entre la prensa la iniciativa de Plugge ha sido bautizada como una nueva "Superliga", en referencia a las aspiraciones de clubes de fútbol como Real Madrid y Barcelona de crear una competición paralela a las de la UEFA.

Unzué finaliza diciendo que no sabe si sus ideas serán realidad algún día, pero está convencido en que no es el único que se ha detenido a pensarlas dentro de los equipos de máxima categoría.

"De momento no se hacen con el único argumento (de) que" lo que hacemos ahora "lo llevamos haciendo toda la vida". Eso "no tiene mucho sentido", concluye.