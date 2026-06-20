Uruguay necesita reaccionar ante un Cabo Verde que ya paró a España

Uruguay está sobre aviso. Tras conceder un empate a uno en su debut contra Arabia Saudita, la Celeste afronta el domingo otro rival con trampa, Cabo Verde, que firmó una de las hazañas de la primera jornada al lograr un 0-0 ante España, una de las favoritas del Mundial.

En su regreso a Miami, los charrúas deberán acercarse a la versión que asedió a Arabia Saudita en la segunda parte para remontar un gol, en lugar del equipo lento y falto de intensidad que disputó los primeros 45 minutos.

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, descontento con los suyos después del estreno del lunes pasado, no subestima a su próximo rival.

"Es un equipo físicamente sólido, técnicamente apto y está bien preparado. Es un equipo de carácter", declaró el argentino sobre Cabo Verde en una entrevista con el canal DSports el viernes.

"La prioridad nuestra está claramente enfocada a establecer diferencias entre lo que Uruguay es como equipo y la calidad de sus individualidades", añadió Bielsa.

Frente al equipo africano, el "Loco" deberá encontrar una solución a la falta de eficacia de su equipo, que necesitó 27 tiros para anotar un tanto contra Arabia Saudita.

El cambio podría pasar por la incorporación de varios suplentes que le cambiaron la cara a la Celeste tras el descanso del estreno. Uno de ellos, el extremo Agustín Canobbio, fue de los mejores del encuentro cuando sustituyó al ariete Darwin Núñez, negado ante el gol desde hace meses.

El centrocampista Rodrigo Bentancur admitió este viernes que Uruguay deberá "convertir más" contra Cabo Verde.

- La sorpresa Cabo Verde –

La selección del archipiélago africano, de unos 520.000 habitantes, se presenta en Miami sin nada que perder y con ganas de seguir soñando en su primer Mundial.

El partido contra España en Atlanta demostró que los caboverdianos no se acomplejan ante rivales de postín. Apoyados en un sólido bloque bajo, fueron capaces de frustrar las ofensivas de la vigente campeona de la Eurocopa sin perder la concentración en ningún momento.

Símbolo de esa resistencia, su portero Vozinha, de 40 años recién cumplidos, realizó varias paradas decisivas y se convirtió en un héroe inesperado de este Mundial. Después de terminar el encuentro entre lágrimas y de ser elegido mejor jugador, su popularidad se disparó en Instagram, donde cuenta ahora con 13 millones de seguidores.

"Siempre hemos dicho que queríamos que todo el mundo viera cómo juega nuestro equipo. Ha sido un símil de nuestro país, jugamos con resiliencia y superamos obstáculos", dijo el técnico caboverdiano Bubista después del debut.

Al igual que su seleccionador, Bentancur alabó a los africanos antes del choque del domingo. "Juegan muy bien al contragolpe, sabemos que es un equipo muy físico y muy rápido", dijo.

"Va a ser difícil filtrar pases porque ellos tienen un bloque muy fuerte. Lo más importante va a ser sacar el juego por afuera, mover la pelota de lado a lado y estar bien parados cuando la perdamos", añadió.

Con un punto cada uno, Uruguay y Cabo Verde llegan a su duelo con la misma urgencia de sumar en el grupo H.

Una victoria dejaría al ganador bien posicionado de cara a la última jornada, en la que los charrúas se medirán a España y los africanos a Arabia Saudita.