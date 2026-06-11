Van Aert gana la quinta etapa del Tour Aura, Baudin conserva el liderato

El belga Wout Van Aert ganó en el esprint la quinta etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes (Tour Aura, antes conocido como Dauphiné), este jueves en Villars-les-Domes.

El francés Alex Baudin (EF Education) conservó el maillot de líder de la clasificación general, con 12 segundos de ventaja sobre el francés Kévin Vauquelin y el británico Oscar Onley.

El también francés Paul Seixas, favorito antes del inicio de esta edición, es décimo a un minuto de Baudin.

En la etapa del jueves, Van Aert fue lanzado a la perfección por sus compañeros del Visma-Lease a Bike y el ganador de la última París-Roubaix entró primero en la meta, delante del francés Hugo Hofstetter y del alemán Phil Bauhaus.

"Tenía que intentarlo, visto el trabajo del equipo", admitió el corredor belga después de su triunfo.

"Estoy bien en el esprint desde principios de este año y también en las últimas semanas en el entrenamiento", destacó Van Aert, que ganó en abril a Tadej Pogacar en la llegada de la emblemática clásica París-Roubaix.

El viernes el pelotón llega a la montaña, que será protagonista en las tres últimas etapas de esta 78ª edición.

El final de la sexta etapa será en alto, en la cima del Crest-Voland.

- Clasificación de la quinta etapa:

1. Wout Van Aert (BEL/TVL) los 195,8 km en 4h31:59

(media: 43,2 km/h)

2. Hugo Hofstetter (FRA/NSN) a 0

3. Phil Bauhaus (GER/TBV) 0

4. Vito Braet (BEL/LOI) 0

5. Henri-François Renard-Haquin (FRA/TPP) 0

6. Dorian Godon (FRA/IGD) 0

7. Nadav Raisberg (ISR/NSN) 0

8. Henri Uhlig (GER/APC) 0

9. Bryan Coquard (FRA/COF) 0

10. Matteo Trentin (ITA/TUD) 0

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- Clasificación general:

1. Alex Baudin (FRA/EFE) 18h07:12

2. Kévin Vauquelin (FRA/IGD) a 12

3. Oscar Onley (GBR/IGD) 12

4. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 15

5. Juan Ayuso (ESP/LTK) 47

6. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 47

7. Jørgen Nordhagen (NOR/TVL) 50

8. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) 57

9. Léo Bisiaux (FRA/DCT) 59

10. Paul Seixas (FRA/DCT) 1:00

11. Luke Plapp (AUS/JAY) 1:00

12. Luke Tuckwell (AUS/RBH) 1:03

13. Cian Uijtdebroeks (BEL/MOV) 1:07

14. Isaac Del Toro (MEX/UAD) 1:16

15. Kevin Vermaerke (USA/UAD) 1:20.

16. Bruno Armirail (FRA/TVL) 1:20.

17. Santiago Buitrago (COL/TBV) 1:21

18. Ramses Debruyne (BEL/APC) 1:48

19. Guillaume Martin-Guyonnet (FRA/GFC) 1:51

20. Valentin Paret-Peintre (FRA/SOQ) 1:51

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