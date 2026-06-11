Van Aert gana la quinta etapa del Tour Aura, Baudin conserva el liderato

El belga Wout Van Aert ganó en el esprint la quinta etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes (Tour Aura, antes conocido como Dauphiné), este jueves en Villars-les-Domes.El francés Alex Baudin (EF Education) conservó el maillot de líder de la clasificación general, con 12 segundos de ventaja sobre el francés Kévin Vauquelin y el británico Oscar Onley.El también francés Paul Seixas, favorito antes del inicio de esta edición, es décimo a un minuto de Baudin.En la etapa del jueves, Van Aert fue lanzado a la perfección por sus compañeros del Visma-Lease a Bike y el ganador de la última París-Roubaix entró primero en la meta, delante del francés Hugo Hofstetter y del alemán Phil Bauhaus."Tenía que intentarlo, visto el trabajo del equipo", admitió el corredor belga después de su triunfo."Estoy bien en el esprint desde principios de este año y también en las últimas semanas en el entrenamiento", destacó Van Aert, que ganó en abril a Tadej Pogacar en la llegada de la emblemática clásica París-Roubaix.El viernes el pelotón llega a la montaña, que será protagonista en las tres últimas etapas de esta 78ª edición.El final de la sexta etapa será en alto, en la cima del Crest-Voland.- Clasificación de la quinta etapa:1. Wout Van Aert (BEL/TVL) los 195,8 km en 4h31:59(media: 43,2 km/h)2. Hugo Hofstetter (FRA/NSN) a 03. Phil Bauhaus (GER/TBV) 04. Vito Braet (BEL/LOI) 05. Henri-François Renard-Haquin (FRA/TPP) 06. Dorian Godon (FRA/IGD) 07. Nadav Raisberg (ISR/NSN) 08. Henri Uhlig (GER/APC) 09. Bryan Coquard (FRA/COF) 010. Matteo Trentin (ITA/TUD) 0...- Clasificación general:1. Alex Baudin (FRA/EFE) 18h07:122. Kévin Vauquelin (FRA/IGD) a 123. Oscar Onley (GBR/IGD) 124. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 155. Juan Ayuso (ESP/LTK) 476. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 477. Jørgen Nordhagen (NOR/TVL) 508. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) 579. Léo Bisiaux (FRA/DCT) 5910. Paul Seixas (FRA/DCT) 1:0011. Luke Plapp (AUS/JAY) 1:0012. Luke Tuckwell (AUS/RBH) 1:0313. Cian Uijtdebroeks (BEL/MOV) 1:0714. Isaac Del Toro (MEX/UAD) 1:1615. Kevin Vermaerke (USA/UAD) 1:20.16. Bruno Armirail (FRA/TVL) 1:20.17. Santiago Buitrago (COL/TBV) 1:2118. Ramses Debruyne (BEL/APC) 1:4819. Guillaume Martin-Guyonnet (FRA/GFC) 1:5120. Valentin Paret-Peintre (FRA/SOQ) 1:51...