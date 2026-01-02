Van Aert será operado por una "pequeña fractura" en un tobillo

El ciclista belga Wout van Aert tiene una "pequeña fractura" en un tobillo y será operado, después de su caída en una carrera de ciclocrós este viernes, indicó su equipo Visma-Lease A Bike.

Bajo la nieve, el corredor flamenco de 31 años se fue al suelo en una curva durante el Exact Cross de Mol (Bélgica), cuando competía codo con codo con otra figura de la disciplina, el neerlandés Mathieu van der Poel, que terminó siendo el ganador.

Van Aert tuvo que abandonar y horas después su equipo confirmó en la red social X esa pequeña fractura y que tendrá que ser operado el sábado.

"Desgraciadamente, esto significa que su temporada de ciclocrós ha terminado", precisó el Visma-Lease A Bike.

El propio Van Aert dijo estar "muy decepcionado" por tener que acabar su campaña de ciclocrós con este percance.

"Ahora me concentro en mi convalecencia y, luego, en la preparación de mi temporada de ciclismo en ruta", apuntó.

Van Aert, tres veces campeón mundial de ciclocrós, tiene en su palmarés diez victorias de etapa en el Tour de Francia, la competición estelar del ciclismo en ruta.