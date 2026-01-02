María Chen Stanziola es electa como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia

La magistrada María Cristina Chen Stanziola fue electa este viernes, 2 de enero, como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El Pleno de la Corte eligió a Chen Stanziola por los próximos dos años, reemplazando en el cargo a la magistrada María Eugenia López, quien ejerció la presidencia de la Corte durante dos períodos consecutivos.

Chen Stanziola es doctora en Derecho por la Universidad Católica Santa María La Antigua, con la distinción Summa Cum Laude y con los más altos honores. Doctora en Administración, hacienda y justicia en el Estado Social por la Universidad de Salamanca, con calificación cum laude.

Tiene Maestría en Derecho Mercantil, en la Universidad Santa María La Antigua; Maestría en Derecho Procesal en la Universidad de Panamá; Especialista en Asesoría Jurídica de Empresas, de la Universidad Politécnica de Madrid, España; Especialista en Mediación en la Universidad de Panamá; Especialista en Docencia Superior Universidad Latina de Panamá. Especialización en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos, Universidad de Pisa, Italia. Abogada por la Universidad de Latina de Panamá, con los más altos honores.

Ha sido magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia de Panamá y Docente Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Panamá.