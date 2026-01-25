Van der Poel manda en el ciclocrós de Hoogerheide, a una semana del Mundial

Mathieu van der Poel preparó de la mejor de las formas el campeonato mundial de ciclocrós, programado el próximo fin de semana en Hulst, al imponerse este domingo en Hoogerheide, en Países Bajos, en la última prueba de la Copa del Mundo.

Muy superior al resto en un recorrido diseñado por su propio padre, Adrie, el neerlandés de 31 años firmó su duodécima victoria de la temporada en otras tantas pruebas, dejando a un minuto y 20 segundos a su compatriota Tibor Del Grosso y al belga Niels Vandeputte.

El líder de la formación Alpecin no conoce la derrota en la especialidad desde hace más de dos años, cuando fue derrotado en enero de 2024 por el belga Wout Van Aert en Benidorm, España.

El campeón del mundo será el indiscutible favorito para el campeonato mundial del próximo domingo ante su público en Hulst, donde podría conquistar un octavo título planetario.

De lograrlo, se convertiría en el único poseedor del récord de títulos que comparte actualmente con el fallecido expedalista belga Eric De Vlaeminck.

-- Resultados de la etapa de la Copa del Mundo en Hoogerheide:

- Hombres

1. Mathieu van der Poel (NED) en 58:41

2. Tibor Del Grosso (NED) a 1:20.

3. Niels Vandeputte (BEL) a 1:20.

4. Thibau Nys (BEL) a 1:20.

5. Toon Aerts (BEL) a 1:21.

...

- Mujeres

1. Puck Pieterse (NED) en 51:54

2. Kristýna Zemanová (CZE) a 6.

3. Zoe Backstedt (GBR) a 10.

4. Amandine Fouquenet (FRA) a 11.

5. Shirin van Anrooij 1(NEDS) a 18.

...