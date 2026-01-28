Deportes

Van por otra goleada

Tras sumar 16-0, la Sele femenina Sub-17 de fútbol de Panamá buscará terminar la ronda de grupos con otra victoria abultada

Cortesía | Jugadoras de la Selección Femenina Sub-17 de Panamá (de celeste), ante su similar de Surinam, en el Bermuda National Sports Centre, en Bermudas.
Roberto Robinson
28 de enero de 2026

La Selección Femenina ub-17 de fútbol de Panamá buscará hoy (6:00 p.m., hora en Panamá) sellar su pase a la siguiente ronda del Premundial Sub-17 Femenino de CONCACAF, donde estarán viendo acción los 12 mejores equipos de la región por el cuatro boletos al Mundial Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026.

Su rival, en la tercera fecha del Grupo B, de la Primera Ronda de las Clasificatorias, que se juega en el Bermuda National Sports Centre, en Devonshire Parish, isla de Bermudas, será el equipo local.

Panamá lidera el grupo, con dos victorias, misma marca que Bermudas, pero las panameñas tienen 16 goles a favor y 0 en contra, gracias a victorias de 8-0 ante las escuadras Sub-17 de Bonaire y Surinam.

Mientras que, las bermudeñas son segundas en la llave, al sumar 13 tantos a favor y 0 en contra.

El conjunto istmeño, que lidera el técnico español Gerard Aubí, necesita ganar su grupo o terminar como uno de los mejores segundos lugares en esta fase para poder avanzar al Premundial.

29
selecciones participan en esta fase inicial del Premundial de Concacaf, divididas en 6 grupos.
