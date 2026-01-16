ML | Un amplio programa de actividades deportivas realiza la Alcaldía de Panamá a través de su “Verano que Brilla 2026”, que se lleva en los distintos corregimientos del distrito capital, del 12 de enero al 12 de febrero. La práctica y capacitación en diversas disciplinas deportivas están al alcance de todos, de forma gratuita a través de la alcaldía digital https://verano.pty.gob.pa/. Eventos como: Carnival Summer Race, Recreovías en el centro, Norte y Este de la ciudad, Aprendo a Nadar, Nadando contra el Estrés, Natación para Personas con Discapacidad, Boxeo, Lucha Olímpica, Fútbol, Voleibol, Béisbol, Baloncesto y Flag Football están disponibles.