Vernon gana una cuarta etapa recortada en Cataluña, Godon sigue líder

El británico Ethan Vernon fue el ganador este jueves en la cuarta etapa de la Volta ciclista a Cataluña, con meta en Camprodón, al superar al esprint al francés Dorian Godon, que conservó el maillot de líder.

Debido a un viento de 90 km/h en el lugar inicialmente previsto para el final de etapa, la misma fue recortada unos veinte kilómetros y se vio privada de una llegada en alto en la estación de deportes de invierno de Vallter, a más de 2.000 metros de altitud.

Los escaladores podrán sacarse la espina el viernes con la etapa reina, entre La Seu d'Urgell y el Col de Pal en La Molina, con cinco ascensiones en el programa del día.