Deportes

Vernon gana una cuarta etapa recortada en Cataluña, Godon sigue líder

Vernon gana una cuarta etapa recortada en Cataluña, Godon sigue líder
Ethan Vernon celebra su victoria en la cuarta etapa de la Volta a Cataluña. En Campodrón (noreste de España), el 26 de marzo de 2026 Josep LAGO
AFP
26 de marzo de 2026

El británico Ethan Vernon fue el ganador este jueves en la cuarta etapa de la Volta ciclista a Cataluña, con meta en Camprodón, al superar al esprint al francés Dorian Godon, que conservó el maillot de líder.

Debido a un viento de 90 km/h en el lugar inicialmente previsto para el final de etapa, la misma fue recortada unos veinte kilómetros y se vio privada de una llegada en alto en la estación de deportes de invierno de Vallter, a más de 2.000 metros de altitud.

Los escaladores podrán sacarse la espina el viernes con la etapa reina, entre La Seu d'Urgell y el Col de Pal en La Molina, con cinco ascensiones en el programa del día.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR