Verstappen celebra la recuperación de Red Bull

El piloto neerlandés Max Verstappen destacó este jueves la recuperación de Red Bull en las últimas carreras y anticipó un Gran Premio de Brasil imprevisible, en el que la lluvia y la puesta a punto del monoplaza podrían ser determinantes.

Mad Max recordó las dificultades que afrontó su escudería al comienzo de la temporada y el proceso de aprendizaje con su nueva unidad de potencia.

"Es una sorpresa estar segundo en el campeonato", reconoció el cuatro veces campeón mundial en rueda de prensa en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo, donde se disputará el Gran Premio de Brasil.

El neerlandés, de 29 años, valoró la evolución del coche y el trabajo colectivo que permitió mejorar el rendimiento, aunque insistió en que no se conforma con resultados modestos: "No quiero estar luchando por un sexto o séptimo puesto".

Ganador tres veces en Interlagos, Verstappen dijo que disfruta especialmente de este circuito por la variedad de trazados posibles y advirtió que la lluvia puede añadir incertidumbre a la prueba.

Con diferencias ajustadas entre los principales equipos, señaló que la puesta a punto y la gestión de la energía serán claves para encontrar rendimiento.

Sobre el calendario de la Fórmula 1, con 24 grandes premios, consideró que es demasiado exigente, sobre todo por el tiempo que los pilotos pasan lejos de sus familias.