Verstappen firma el mejor tiempo en los últimos libres del GP de Brasil

El piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, fue el más rápido en la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, disputada este sábado en el circuito de Interlagos de Sao Paulo.

El cuatro veces campeón mundial paró el reloj en 1:11.622, superando al flamante monarca de la F1, el italiano Kimi Antonelli, que hizo un tiempo de 1:11.647 a bordo de su Mercedes.

El registro fue una buena nueva para Verstappen, segundo en el campeonato mundial, a quien este sábado le fue anunciado que partirá desde el fondo de la parrilla el domingo por una penalización.

El británico Lando Norris, campeón con McLaren en 2025, fue tercero (1:11.753).

Antonelli lideró durante buena parte de la práctica, aunque Verstappen logró la vuelta más rápida en la parte final.

La sesión estuvo marcada por un incidente del veterano piloto Lewis Hamilton (Ferrari), quien tuvo que abandonar por un problema con su monoplaza.

El británico, siete veces campeón mundial, acabó marcando el 12° mejor tiempo.

- Sanciones -

Por su parte, el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) fue décimo y el argentino Franco Colapinto (Alpine) fue decimocuarto.

Tras la última de las tres prácticas libres, tendrá lugar la sesión de clasificación, programada para las 18H00 GMT.

Aparte de Verstappen, otros cuatro pilotos fueron sancionados este sábado: los Ferrari de Hamilton y Charles Leclerc, el Cadillac del mexicano Sergio Pérez y el Mercedes del británico George Russell.

Verstappen y Pérez perderán 30 posiciones y saldrán últimos en el GP del domingo. Hamilton y Leclerc perderán diez casillas y Russell, cinco.

- Resultados de la tercera tanda de ensayos libres:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:11.622

2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:11.647

3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:11.753

4. George Russell (GBR/Mercedes) 1:11.806

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:11.896

6. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:11.935

7. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:12.060

8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:12.171

9. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:12.213

10. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:12.644

11. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:12.644

12. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:12.833

13. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:12.865

14. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:12.925

15. Rafael Câmara (BRA/Haas-Ferrari) 1:12.981

16. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:13.109

17. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:13.147

18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda) 1:13.171

19. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:13.303

20. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:13.573

21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:13.722

22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda) 1:14.766