Vine y Narváez dominan con contundente victoria en la segunda etapa del Tour Down Under

El antiguo ganador Jay Vine y el actual campeón, el ecuatoriano Jhonatan Narváez, completaron este jueves un doblete para el UAE Team Emirates XRG y dominaron la segunda etapa del Tour Down Under cerca de la ciudad australiana de Adelaida.

El local Vine, ganador en 2023, aceleró en la segunda pasada por Corkscrew Hill con el latinoamericano pegado a su rueda, para abrir una escapada decisiva y desarmar a sus rivales para un sprint sin sobresaltos hasta la meta en Uraidla.

Tal fue el dominio de Vine que Narváez le aplaudió en señal de homenaje al cruzar la línea de meta de la prueba de 148,1 km, con el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) en tercera posición, a 58 segundos de la dupla.

Vine se puso al frente de la clasificación general por seis segundos sobre Narváez, con Schmid tercero a 1 min 5 seg del líder.

"Lo tenía en mente desde la última vez que vestí la camiseta ocre de líder, es increíble ganar en una etapa tan dura", dijo el australiano.

Narváez, que parecía jadear para seguir el ritmo de Vine en la exigente subida final de Corkscrew, rindió homenaje a su compañero de equipo.

"Jay estuvo muy fuerte, yo solo fui un acompañante a su rueda en la subida", dijo. "Se preparó muy bien para esta carrera y estamos contentos de conseguir la victoria y, por supuesto, buscamos ganar la general".

Fue una gran declaración de intenciones por parte del potente equipo UAE, a falta de tres etapas para el final de la temporada inaugural del UCI World Tour.