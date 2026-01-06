Deportes

Vístete de tecnología

Estas prendas no solo son cómodas, sino que también funcionan como dispositivos electrónicos portátiles, entre otras facilidades

Cortesía lafayettesports.com | Modelos de ropa deportiva inteligente.
Redacción Web
06 de enero de 2026

La ropa deportiva inteligente integra tecnología “wearable” en prendas como camisetas, pantalones, sujetadores y calcetines.

Utiliza sensores incorporados para monitorear diferentes parámetros, como el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, la cantidad de calorías quemadas, y más. Estas prendas suelen conectarse a aplicaciones en smartphones para proporcionar datos en tiempo real y analizar el rendimiento.

Por su parte, las smart garments sson la materialización de los textiles inteligentes en ropa que, en su mayoría, tiene una apariencia normal con ciertos toques “tech”.

Con numerosas aplicaciones, incorporan sensores electrónicos que, al estar en contacto directo con la piel, permiten monitorizar parámetros vitales como frecuencia cardíaca y respiratoria, temperatura y conductancia de la piel.

Además, pueden incluir IMUs (Unidades de Medición Inercial) con acelerómetros y giroscopios que proporcionan información sobre los movimientos y la orientación del cuerpo.

Se espera que con este tipo de tecnología consigan hacer que la prenda se adapte a la temperatura y humedad del entorno, consiguiendo así un mejor rendimiento en cualquier actividad deportiva.

* Con información fmmundo.com, heinzclub.com y tdsportswear.com.

2030
se espera que el mercado global de ropa inteligente alcance los US$ 8.000 millones.
