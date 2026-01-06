Vístete de tecnología

La ropa deportiva inteligente integra tecnología “wearable” en prendas como camisetas, pantalones, sujetadores y calcetines.

Utiliza sensores incorporados para monitorear diferentes parámetros, como el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, la cantidad de calorías quemadas, y más. Estas prendas suelen conectarse a aplicaciones en smartphones para proporcionar datos en tiempo real y analizar el rendimiento.

Por su parte, las smart garments sson la materialización de los textiles inteligentes en ropa que, en su mayoría, tiene una apariencia normal con ciertos toques “tech”.

Con numerosas aplicaciones, incorporan sensores electrónicos que, al estar en contacto directo con la piel, permiten monitorizar parámetros vitales como frecuencia cardíaca y respiratoria, temperatura y conductancia de la piel.

Además, pueden incluir IMUs (Unidades de Medición Inercial) con acelerómetros y giroscopios que proporcionan información sobre los movimientos y la orientación del cuerpo.

Se espera que con este tipo de tecnología consigan hacer que la prenda se adapte a la temperatura y humedad del entorno, consiguiendo así un mejor rendimiento en cualquier actividad deportiva.

* Con información fmmundo.com, heinzclub.com y tdsportswear.com.