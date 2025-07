"Volveré al menos una vez más a Wimbledon", asegura Djokovic tras caer ante Sinner

El serbio Novak Djokovic, siete veces campeón de Wimbledon pero eliminado este viernes en semifinales de la edición de 2025, aseguró después del partido que volverá "al menos una vez más" al torneo como jugador.

"No he previsto poner hoy punto final a mi carrera en Wimbledon", afirmó el tenista de 38 años en su conferencia de prensa tras caer 6-3, 6-3 y 6-4 ante el número 1 mundial, el italiano Jannik Sinner.

Mermado físicamente por un problema en un muslo, Djokovic, ganador de 24 títulos del Grand Slam, reconoció que su problema físico le frenó "algo" contra Sinner.

"No era una sensación agradable la que tenía en la pista (...) Lamento no haber podido moverme como quería", explicó el ex número 1 mundial, actualmente sexto del ranking ATP.

Djokovic se lesionó el miércoles en cuartos de final ante el italiano Flavio Cobolli por un resbalón, según él mismo explicó entonces.

"Pero no quiero hablar detalladamente de mi lesión y lamentarme", sentenció este viernes.

"Quiero felicitar a Jannik", apuntó sobre su rival italiano, que el domingo se disputará el título contra el español Carlos Alcaraz, vigente doble campeón del torneo.

Desde su oro olímpico del año pasado en París, Djokovic solo ha ganado un título y fue en una cita menor del calendario, el ATP 250 sobre tierra batida de Ginebra (Suiza), el pasado mes, justo antes de Roland Garros.