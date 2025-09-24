$!Vuelan en el Bádminton

El Club de Bádminton Las Águilas de Veraguas, fundado el 1 de septiembre de 2017, es uno de los tres clubes de imparte esta disciplina de manera activa en el país. Bajo el lema “Impulsando el bádminton interiorano”, este grupo ha ganado importantes premios, como el Campeón Nacional 2023 y 2024, y el primer Torneo Internacional de Bádminton en Panamá 2025, en la categoría Junior.

Las Águilas han tomado como sede el Gimnasio de la Escuela Bilingüe Adventista de Santiago en la provincia de Veraguas, a cargo del profesor Carlos López Atencio. Su proceso de inscripción es a través del número de celular: 6867-3882. Con ocho años de trayectoria, son miembros activos del movimiento deportivo organizado por la empresa privada e instituciones estatales dentro de la mencionada provincia, así como de sus propias iniciativas.

“Nuestro objetivo para este año [2025] es poder asistir a los torneos y campamentos que desarrolle la Unión Panameña de Bádminton (Unpabad) para incrementar nuestras posibilidades de obtener trofeos e incentivar a más personas a practicar este deporte”, afirmó el profesor López Atencio. Para el instructor, se requiere la integración de todos los dirigentes de este deporte para conseguir caminar por mejores senderos.

“En nuestro país existen dos organizaciones de Bádminton: la Unpabad, registrada en el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), y otra que cuenta con el aval del Comité Olímpico de Panamá (COP). Esta división que existe en el Bádminton panameño ha orquestado un atraso de 16 años en el desarrollo de este deporte a nivel nacional”, lamentó el docente, sin embargo, su ánimo para enseñar la disciplina no para de crecer.