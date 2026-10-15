Vuelta a los estadios: Barcelona y Manchester City a mantener el pleno de triunfos

Barcelona y Manchester City son los únicos equipos que se mantienen invictos en las cinco grandes ligas europeas y este fin de semana serán Betis e Ipswich Town, respectivamente, los que tratarán de poner fin a esta imbatibilidad.

Estas jornadas ligueras de los grandes campeonatos están entre dos fechas de la Liga de Campeones, por lo que los "grandes" pueden tratar de reservar jugadores, al menos los más castigados físicamente, para el torneo europeo.

. España: Líder contra tercero

El Barcelona, que cuenta todos los partidos de la temporada por victorias, visitará la cancha del Betis, tercer clasificado a 5 puntos, con el objetivo de asegurarse llegar al Clásico de la próxima semana con una diferencia de al menos 6 puntos sobre el Real Madrid.

El equipo blanco, que ganó milagrosamente el miércoles en Roma con tres goles en los últimos diez minutos (4-3), recibirá al Sevilla el domingo.

En caso de nueva victoria del Barça contra el Betis, el Real Madrid no tendrá derecho al error si no quiere despedirse ya del título.

Los blancos no podrán contar con Vinícius, sancionado con cuatro partidos tras su expulsión el pasado fin de semana frente al Villarreal. Tampoco estará en el Clásico.

El Atlético de Madrid (2º con 19 puntos) viajará a Barcelona para enfrentarse al Espanyol y mantener su dinámica positiva.

. Inglaterra: Inmunes al ruido

El Manchester City, reconocido culpable de infringir las normas financieras de la Premier League está a la espera de conocer su sanción, aunque por ahora esa incertidumbre no ha llegado a la cancha, al menos en el torneo local.

El City viene de ganar el pasado fin de semana en Anfield al Liverpool para mantener la punta del campeonato, aunque el miércoles recibió una cura de humildad del PSG (derrota por 4-2).

El equipo de Enzo Maresca buscará su séptimo triunfo liguero en casa frente al Ipswich Town, mientras que el Arsenal (2º a tres puntos) jugará en Nottingham sabiendo el resultado del líder.

El Liverpool, que no ha empezado bien la temporada en el campeonato (9º a 9 puntos), se desplaza a la difícil cancha del Brentford (4º).

Everton y Chelsea, empatados ambos con 10 puntos, se enfrentarán en Liverpool y el Tottenham, que sigue sin ganar, afrontará un dramático partido en casa frente al Coventry.

. Alemania: A la caza de los líderes

El Bayern (3º con 11 puntos), que el martes estuvo cerca de perder su primer partido de la temporada en Noruega, recibe el sábado al peligroso RB Leipzig (5º con 9 unidades), en un duelo entre dos aspirantes al podio que deben sumar los puntos para no perder terreno frente a los colíderes, Friburgo y Borussia Dortmund (ambos con 13 puntos).

El Friburgo defenderá su liderato en Leverkusen (4º con 10 unidades), mientras que el Dortmund jugará en la capital contra el Union Berlín.

. Italia: Curar los males europeos

Los clubes italianos no han empezado bien en Europa y la semana de Champions se saldó con cuatro derrotas.

Uno de los líderes de la Serie A, el Inter (16 puntos, empatado con la Lazio) jugará en Bolonia para tratar de olvidar sus dos derrotas sufridas en el torneo continental.

La Lazio tendrá más complicado mantenerse en la punta ya que visitará a la Juventus, mientras que la Roma, que perdió ante el Real Madrid un partido que tenía ganado, recibirá al Génova.

Los otros dos equipos de Champions, Como (7º a 5 puntos) y Nápoles (8º a 6 puntos) visitarán a la Fiorentina y el Venezia respectivamente, los dos últimos clasificados del campeonato.

. Francia: Operación remontada para el PSG

Su exhibición europea en Mánchester (4-2 al City) confirmó que el PSG ya funciona a pleno rendimiento, tras un inicio de temporada titubeante en el campeonato, con sólo dos puntos de los primeros 9 posibles.

La del miércoles fue la quinta victoria consecutiva del equipo de Luis Enrique, contando todas las competiciones, y buscará una más el sábado en Estrasburgo.

A cinco puntos del líder Mónaco, que el domingo viajará a Lorient, el PSG necesita los tres puntos para no ceder más terreno.