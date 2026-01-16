Vuelve ‘el fútbol que importa’

La Liga Panameña de Fútbol (LPF), la máxima categoría del fútbol masculino en Panamá retorna este fin de semana, luego de casi dos meses de la coronación de Plaza Amador en la final del Torneo Clausura 2025 LPF.

Se trata del Torneo Clausura 2026 LPF, un cambio de denominación, como parte del proceso de ordenamiento y homologación del calendario competitivo con los estándares y ciclos establecidos por FIFA y Concacaf.

A principios del año se disputaba el Torneo Apertura, ahora en 2026, esta competición pasará a jugarse de julio a diciembre, mientras el Clausura, se disputará de enero a mayo.

El pitazo inicial para el Clausura 2026 será realizará hoy, viernes 16 de enero, en Santiago de Veraguas, cuando el local, Veraguas United, se mida al CD Universitario, en el Estadio ‘Toco’ Castillo, a las 8:30 p.m. Esta temporada, la justa tendrá a un nuevo competidor: el Unión Coclé, como parte de la Conferencia Oeste, que ganó su derecho a ‘primera’, al imponerse, en diciembre pasado, al Atlético Nacional (1-0), en la súper final de ascenso.

El Nacional competirá en la Liga Prom (2da división). El sábado 17 de enero seguirá la acción con los duelos: Herrera-CAI, en el Estadio Gustavo Posam, a las 4:00 p.m.; San Francisco-Unión Coclé, en el ‘Muquita’ Sánchez, a las 6:15 p.m.; y Plaza Amador-Sporting San Miguelito, en el COS Sports Plaza, a las 8:30 p.m.

La cartelera seguirá el domingo 18 de enero con el partido entre Alianza y Tauro, a las 7:15 p.m., en el Estadio Rommel Fernández; mientras que el lunes 19 de enero, cierra la Jornada 1 con el encuentro UMECIT FC ante Árabe Unido, en el ‘Muquita’ Sánchez, a las 8:30 p.m. Los boletos se comercializan a través de la plataforma passline.com.