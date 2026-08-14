Warholm logra su cuarto oro europeo seguido en 400 metros vallas

El plusmarquista mundial de 400 metros vallas, el noruego Karsten Warholm, conquistó este viernes en Birmingham su cuarto título europeo consecutivo en su prueba de referencia, con un tiempo de 46 segundos y 63 centésimas.

Rebaja así de paso su propio récord del campeonato.

Después de una salida fenomenal, fiel a su costumbre, el noruego pudo dominar con autoridad y se impuso claramente por delante del alemán Emil Agyekum (47.87), plata, y del turco Ismail Nezir (48.26), bronce.

Warholm, campeón olímpico en 2021 y triple campeón del mundo (2017, 2019, 2023), había triunfado ya en el Europeo en 2018, 2022 y 2024.

"Sinceramente, por esto sigo viniendo, para correr delante del público y ganar una vez más", declaró al micrófono del speaker en el Alexander Stadium, lleno en este viernes.

En total, acumula cinco medallas de oro en Europeos y la segunda de la semana, ya que el lunes triunfó con sus compatriotas en el relevo 4x400 metros mixto.

Warholm participa en este Europeo por primera vez con los relevos de su país y tiene previsto estar con el 4x400 metros masculino el domingo, en el día de clausura de este campeonato.