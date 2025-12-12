Wembanyama, en la lista de "probables" de Spurs para semi de la Copa NBA ante Thunder

La estrella francesa Victor Wembanyama podría reaparecer en la semifinal de la Copa NBA, luego de que los San Antonio Spurs lo incluyeran este viernes como "probable" en el informe de lesiones del equipo.

El astro de los Spurs podría retornar tras una ausencia de 12 partidos por lesión justo a tiempo para el choque contra los poderosos Oklahoma City Thunder del sábado en Las Vegas, Nevada.

El fenómeno francés, de 21 años, ha estado fuera de juego desde el 14 de noviembre por una distensión en la pantorrilla izquierda.

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, confirmó el miércoles, cuando los Spurs vencieron a Los Angeles Lakers en los cuartos de final, que Wembanyama había reanudado los entrenamientos de cinco contra cinco y estaba cerca de regresar.

Los Spurs han logrado un balance de 9-3 en ausencia de Wemby, pero el sábado se enfrentarán a un duro reto contra los actuales campeones de la NBA, los Thunder, y el MVP de la liga norteamericana de baloncesto, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander.

Con un balance de 24-1, los Thunder han igualado a los Golden State Warriors de la temporada 2015-16 como el mejor inicio de campaña en 25 partidos.

Desde su única derrota, en Portland el 5 de noviembre, los Thunder han ganado 16 juegos consecutivos.