Wembanyama, la hora de 'Alien' en París-2024

Un veinteañero que lee libros de papel de 800 páginas... Victor Wembanyama es especial dentro y fuera de la cancha. Desde sus 2,24 metros es una de las sensaciones de los Juegos de París-2024 en los que debuta con la selección francesa de básquet el sábado ante Brasil.

'Wemby', la sensación del baloncesto mundial, lee estos días el sexto volumen de Los Archivos de Roshar, la saga de fantasía de Brandon Sanderson.

"Hace tiempo que acepto el hecho de no ser como los otros en varios planos. Me gusta", reconocía el jugador de 20 años en una entrevista con L'Equipe el jueves.

- Opción número 1 -

El pívot de San Antonio Spurs debutará por todo lo alto en un torneo grande con Francia. Y lo hará como la opción número 1 del equipo anfitrión, tanto en defensa como en ataque.

Como a menudo, 'Wemby' avanza a paso de gigante. Sus estadísticas en la preparación respaldan su liderazgo: 18,4 puntos, 8 rebotes y 4,4 asistencias.

"Es el estilo de desafío que me he encontrado estos últimos años. No es solo deportivo, es también de responsabilidad, es diferente cuando llevas la camiseta de Francia. Es una carga y una responsabilidad adicional. Pero no me da miedo, es excitante".

El miedo sí está presente entre sus rivales, impotentes ante una combinación inédita de envergadura, movilidad y coordinación.

Pero su notable desempeño en la preparación no sirvió para que Francia conociera la victoria en sus últimos cuatro partidos frente a rivales por las medallas: Alemania, Serbia, Canadá y Australia.

"No tengo lamentos sobre esta preparación. Hemos hecho esfuerzos a la altura de nuestras exigencias y ambiciones aunque no hemos estado perfectos. Pero las dificultades forman parte del recorrido", señaló.

Hasta el momento, el quinteto galo se apoya demasiado en su prodigio en las fases ofensivas, dándole el balón lejos del aro con la idea de que sea el creador, un papel que le impide explotar todo su potencial físico, eclipsando a bases y aleros.

El seleccionador de los Bleus, Vincent Collet, es consciente del error: "Forma parte de nuestras preocupaciones permitirle que se acerque al aro. Estoy convencido de que lo hará con la entrada en la competición".

Durante estos partidos el interior de los Spurs fue defendido por dos e incluso tres jugadores, lo que abre espacios para sus compañeros, desacertados hasta ahora.

Collet también trabaja la compenetración con la otra torre NBA de su equipo, Rudy Gobert. Por el momento han mostrado buenos indicios, así como con el ala-pívot Guerschon Yabusele, uno de los Bleus más en forma.

- 'Integrarlo al máximo' -

"No podemos decir: 'Tú (Wembanyama) nos salvas y nosotros miramos'", recordó al inicio de la concentración Nicolas Batum. "Tenemos que integrarlo al máximo, ayudar como equipo a que sea el mejor Victor posible".

A pesar de la efervescencia que le acompaña, Wembanyama parece imperturbable ante lo que considera "el evento deportivo más importante del mundo".

"Me preparo para los Juegos desde la primera vez que los vi en la televisión. Es siempre un sueño, creciendo se ha convertido en un objetivo", añadió antes de debutar el sábado ante Brasil (15h15 GMT).